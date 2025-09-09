क्या आप भी हैं मोमोज लवर? घर पर इस तरह से बनाएं नेपाल के फेमस झोल मोमो; जानें आसान रेसिपी

Jhol momos recipe झोल मोमोज नेपाल की फेमस डिश हैं. पिछले कुछ सालों से भारत में भी झोल मोमो को काफी पसंद किया जा रहा है. नेपाल में नॉनवेजिटेरियन मोमोज काफी पसंद किए जाते हैं वहीं भारत में वेज मोमो की मांग ज्यादा है. अगर आप भी मोमोज में कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं तो घर पर आसानी से झोल मोमोज बना सकते हैं. आइए जानते हैं झोल मोमोज बनाने का रेसिपी.

झोल मोमोज बनाने के लिए जरूरी सामग्री

पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ

आधा कप मैदा

आधा टमाटर प्यूरी

1 चम्मच लहसुन पेस्ट

1 चम्मच काली मिर्च

1 चम्मच हल्दी

1 चम्मच लाल मिर्च

1 चम्मच तेल

1 चम्मच अदरक

झोल मोमोज बनाने का तरीका

नेपाल की फेमस इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी लें इसमें लहसुन और मसाला मिलाकर मैश कर लें. इसे अच्छे से मिक्स करके अलग रख दें. अब मोमोज के लिए मैदा लें इसमें नमक और तेल डालकर इसे गूंथ लें. इसके बाद आटे की लोइयां बनाकर रोटी बना लें. इसके बाद बीच में तैयार फिलिंग को भर कर मोमोज का शेप दे दें. इसी तरह सारे मोमोज बना लें. मोमोज बनाने के लिए उसे स्टीप में पका लें.

झोल बनाने का तरीका

अब झोल बनाने की शुरूआत करें. टमाटर की प्यूरी लें उसे पका लगें. इस दौरान इसमें अदरक, लाल मिर्च, हल्दी , कार्ली मिर्च डालकर अच्छे से पका लें. जब झोल गाढ़ा हो जाए तो इसमें पानी डालकर फिर से उबाल लें. जब झोल उबल जाए तो एक बड़ा बाउल लें. इस बाउल में झोल डाल दें. इसके बाद इसमें मोमोज डाल दें. लीजिए आपका झोल मोमो बनकर तैयार है.

