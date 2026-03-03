होली पर बनाएं नेपाली स्टाइल में तिल की चटनी, जानें रेसिपी

तिल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. तिल में मौजूद कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होता है. नेपाल के लोग तिल की चटनी बनाते हैं जो कि खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं. आइए जानते हैं तिल की चटनी की रेसिपी.
नेपाल के लोग चटपटी चटनी का सेवन अधिक करते हैं. तिल की चटनी खाने का स्वाद बढ़ा देती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर तिल की चटनी की रेसिपी काफी वायरल हो रही है. तिल की चटनी बनाना बहुत ही आसान है. आइए जानते हैं इस चटनी को कैसे बनाएं.
तिल की चटनी बनाने की सामग्री
तिल की चटन की बाने के लिए 250 ग्राम टमाटर लें
20 से 25 लहसुन की कलियां छिली हुई.
1 बड़ा चम्मच सफेद तिल
1/4 चम्मच हल्दी
1 छोटा चम्मच टिमुर
7 से 8 साबूत लाल मिर्च
1 चम्मच अमचूर पाउडर
नमक स्वादानुसार
चटनी बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका
चटपटी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन गैस पर चढ़ाकर तिल को धीमी आंच पर भून लें.
जब तिल गोल्डन हो जाए तो उसे प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें.
इसके बाद हरी मिर्च और अदरक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें
अब आप हरी मिर्च, अदरक, नमक, तिल और चीनी सभी चीजों को मिक्सर में डालकर पीस लें. थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर पेस्ट को गाढ़ा बना सकते हैं.
इसके बाद पैन में तेल गर्म कर लें. इस तेल में पेस्ट को डालकर 2 से 3 मिनट तक इसे पका लें. लीजिए आपकी चटनी बनकर तैयार है.
