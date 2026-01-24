इन सब्जियों में भूलकर ना डालें टमाटर, नहीं तो खराब हो जाएगा सारा स्वाद!

सब्जी बनाते समय टमाटर डालने से स्वाद बढ़ जाता है. टमाटर डालने से सब्जी में हल्का सा खट्टापन आता है वहीं सब्जी का कलर भी चेंज होता है. वहीं कुछ सब्जियों में टमाटर डालने से सब्जी का पूरा स्वाद और टेक्सचर खराब हो जाता है. आइए जानते हैं किन सब्जियों में टमाटर डालना चाहिए या नहीं.

भिंडी की सब्जी

भिंजी की सब्जी में प्याज अच्छा लगता है, भिंडी की सब्जी में टमाटर बिल्कुल भी डालना चाहिए. इससे भिंडी का लिसलिसापन बढ़ सकता है. वहीं सब्जी का स्वाद अजीब सा हो जाता है. सब्जी में हल्का खट्टापन के लिए नींबू डालें.

करेले की सब्जी

करेले की सब्जी में भी टमाटर नहीं डाला जाता है. करेले की कड़वाहट के साथ टमाटर का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. जिससे पूरी सब्जी का स्वाद खराब हो सकता है. करेले की सब्जी में खटास के लिए अमचूर पाउडर या नींबू डालें.

अरबी की सब्जी

अरबी की सब्जी में भी टमाटर नहीं डालना चाहिए. टमाटर डालने से अरबी में चिपचिपाहट बढ़ जाती है. जिससे सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है. टमाटर और अरबी को एक साथ खाने से गैस की समस्या बढ़ जाती है.

आलू मेथी

आलू मेथी सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे सब्जी गीली हो सकती है. आलू मेथी और में टमाटर डालने से स्वाद बेकार हो सकता है. मेथी की सब्जी में हल्का खट्टापन के लिए आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं.

सेम की सब्जी

आलू सेम की सब्जी बना रही हैं तो टमाटर डालने की गलती ना करें. इससे सब्जी का स्वाद खराब हो सकता है. सेम की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए आप जीरा, प्याज और बेसिक मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं.

