Advertisement
trendingNow13085256
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

इन सब्जियों में भूलकर ना डालें टमाटर, नहीं तो खराब हो जाएगा सारा स्वाद!

सब्जी बनाते समय टमाटर डालने से स्वाद बढ़ जाता है. टमाटर डालने से सब्जी में हल्का खट्टापन आता है जिससे स्वाद बढ़ जाता है. लेकिन कुछ सब्जियों में टमाटर नहीं डालना चाहिए इससे सब्जी का स्वाद खराब हो सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन सब्जियों में भूलकर ना डालें टमाटर, नहीं तो खराब हो जाएगा सारा स्वाद!

सब्जी बनाते समय टमाटर डालने से स्वाद बढ़ जाता है. टमाटर डालने से सब्जी में हल्का सा खट्टापन आता है वहीं सब्जी का कलर भी चेंज होता है. वहीं कुछ सब्जियों में टमाटर डालने से सब्जी का पूरा स्वाद और टेक्सचर खराब हो जाता है. आइए जानते हैं किन सब्जियों में टमाटर डालना चाहिए या नहीं. 

भिंडी की सब्जी 
भिंजी की सब्जी में प्याज अच्छा लगता है, भिंडी की सब्जी में टमाटर बिल्कुल भी डालना चाहिए. इससे भिंडी का लिसलिसापन बढ़ सकता है. वहीं सब्जी का स्वाद अजीब सा हो जाता है. सब्जी में हल्का खट्टापन के लिए नींबू डालें. 

करेले की सब्जी 
करेले की सब्जी में भी टमाटर नहीं डाला जाता है. करेले की कड़वाहट के साथ टमाटर का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. जिससे पूरी सब्जी का स्वाद खराब हो सकता है. करेले की सब्जी में खटास के लिए अमचूर पाउडर या नींबू डालें. 

Add Zee News as a Preferred Source

अरबी की सब्जी 
अरबी की सब्जी में भी टमाटर नहीं डालना चाहिए. टमाटर डालने से अरबी में चिपचिपाहट बढ़ जाती है. जिससे सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है. टमाटर और अरबी को एक साथ खाने से गैस की समस्या बढ़ जाती है. 

आलू मेथी 
आलू मेथी सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे सब्जी गीली हो सकती है. आलू मेथी और में टमाटर डालने से स्वाद बेकार हो सकता है. मेथी की सब्जी में हल्का खट्टापन के लिए आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं. 

सेम की सब्जी 
आलू सेम की सब्जी बना रही हैं तो टमाटर डालने की गलती ना करें. इससे सब्जी का स्वाद खराब हो सकता है. सेम की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए आप जीरा, प्याज और बेसिक मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylefood

Trending news

26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी मौत! 'अमोघ' जैसे ये हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी मौत! 'अमोघ' जैसे ये हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद