नवरात्र के व्रत के दौरान ना करें ये गलतियां, गैस के दर्द से हो जाएंगे परेशान!

Navratri 2025: नवरात्र के दौरान अधिकतर लोग 9 दिन तक मां की पूजा करते हैं. मां को प्रसन्न करने के लिए लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं. व्रत के दौरान कुछ गलतियों की वजह से पेट में गैस बनने की समस्या हो सकती है. नवरात्र के व्रत के दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं नवरात्र के व्रत के दौरान क्या-क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए.

ज्यादा ऑयली और मसालेदार भोजन

नवरात्रि व्रत के दौरान ज्यादा ऑयली और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करनी करना चाहिए. व्रत के दौरान पकौड़े, आलू के चिप्स, कुट्टू की पूरी आदि चीजों का सेवन करने से पेट में गैस बनने की समस्या हो सकती है. व्रत के दौरान ऑयली नहीं बल्कि उबला हुआ, भुना हुआ, कम तेल वाला भोजन का सेवन करें.

चाय-कॉफी का सेवन

व्रत के दौरान खाली पेट चाय-कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए. चाय और कॉफी में कैफीन होता है. खाली पेट कैफीन का सेवन करने से पेट में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिस वजह से सीने में जलन और गैस की समस्या हो सकती है. व्रत में चाय-कॉफी की जगह आप नींबू पानी, छाछ और फलों का जूस पी सकते हैं.

पानी का कम पीना

व्रत के दौरान लोग खाने-पाने पीने का खास ध्यान नहीं देते हैं. व्रत के दौरान अक्सर लोग कम पानी पीते हैं. जिस वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. व्रत के दौरान दिनभर पानी का सेवन करना चाहिए.

खट्टे फलों का सेवन

व्रत के दौरान खट्टे फलों का ज्यादा सेवन ना करें. ज्यादा खट्टे फलों का सीमित मात्रा में सेवन करें. खट्टे फल का अधिक सेवन करने से पेट में गैस की समस्या हो सकती है.

लंबे समय तक खाली पेट रहना

कुछ लोग व्रत के दौरान लंबे समय खाली पेट रहते हैं. लंबे समय तक कुछ भी नहीं खाने से पेट में एसिड बनने की समस्या हो सकती है. एसिड बनने पर गैस की समस्या हो जाती है. व्रत के दौरान कुछ ना कुछ खाते रहें.

