सुबह नाश्ते में बनाएं सूजी और ओट्स की इडली, 10 मिनट में तैयार करें टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट

सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी होना बेहद जरूरी हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट करने से पूरे दिन की एनर्जी बनी रहती है. अगर आप दिन की शुरुआत अनहेल्दी फूड्स से करते हैं तो पूरा दिन थकान और सुस्ती में निकल जाता है. वहीं हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है. ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सूजी और ओट्स से इडली बना सकते हैं.

ओट्स और सूजी की इडली कैसे बनाएं

एक कप ओट्स

आधा कप सूजी

आधा कप दही

नमक

बेकिंग सोडा

राई

अदरक का पेस्ट

बारीक कटी हरी मिर्च, करी पत्ता, एक चुटकी हींग

पानी

तेल

शिमला मिर्च, मटर बारीक कटी हुई

कैसे बनाएं इडली

सबसे पहले ओट्स का पाउडर बना लें. अब इसमें सूजी, दही, नमक और पानी मिला दें. इसके बाद सबकों अच्छे से मिक्स कर लें. फिर 15 मिनट के लिए इसे ढककर रख दें.

अब इस मिश्रण में अदरक, मिर्च, करी पत्ता और हींग डाल दें. आपका बैटर काफी गाढ़ा तैयार है.

अब एक इडली स्टीमर लें इसे हल्का ग्रीस कर लें, इस मिक्सचर को 10 मिनट तक स्टीम करें.

अब इडली निकाल लें, लीजिए आपके ओट्स-सूजी इडली तैयार हैं. अब आप इडली को नारियल चटनी या सांभर के साथ परोसें.