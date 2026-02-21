बिना तेल के होली पर बनाएं ये स्नैक्स, स्वाद के साथ रखें सेहत का ध्यान

होली के दिन अधिकतर लोग ऑयली और मसालेदार स्नैक्स का सेवन करते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. त्योहार के दिन ऑयल फ्री स्नैक्स ना केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है. इन स्नैक्स को आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऑयल फ्री रेसिपी

सूजी के अप्पे

आप बिना तेल के सूजी के अप्पे बना सकते हैं. यह टेस्टी ऑयल फ्री स्नैक बनाना बहुत ही आसान है. इसे बनाने के लिए सूजी, दही, बारीक कटी हुई सब्जियां, नमक और फ्रूट सॉल्ट लें. इन सबकों मिक्स करके गाढ़ा बैटर बना लें. इसके बाद इसे नॉन स्टिक अप्पे पैन में बिना तेल डालें पका लें. अप्पे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होते हैं. अप्पे को आप नारियल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.

कॉर्न चाट

होली पर आप घरवालों के लिए कॉर्न चाट बना सकते हैं. ये झटपट बनने वाला ऑयल फ्री स्नैक सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. उबला हुआ स्वीट कॉर्न लें, इसमें हरी मिर्च, नींबू का रस, चाट मसाला, बारीक प्याज और टमाटर काटकर मिला लें.

सूजी टोस्ट

सूजी टोस्ट को आप बिना तेल आसानी से बना सकते हैं. सूजी, दही, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मसाले डालकर मिक्स कर लें. इसके बाद इस घोल पर ब्रेड पर फैलाएं, इसे आप नॉन स्टिक पैन पर बिना तेल के पका लें. हरी चटनी के साथ टोस्ट को सर्व करें.

वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स

स्प्रिंग रोल्स को भी आप बिना तेल के बना सकते हैं. बारीक कटी पत्तागोभी, गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स को हल्का सॉते कर लें. इसके बाद रोल शीट में भरें और बिना तेल, इस रोल को ओवन में बेक करें. क्रिस्पी रोल को आप चटनी के साथ सर्व करें.