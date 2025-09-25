Advertisement
trendingNow12936667
Hindi Newsफूड

क्या आप भी चाय के साथ खाते हैं ये चीजें? हो जाएं अलर्ट; दिनभर पेट दर्द और गैस से रहेंगे परेशान!

भारत में अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय के साथ करते हैं. अधिकतर लोग नाश्ते में चाय का सेवन करते हैं. खाली पेट चाय पीने काफी खतरनाक होता है. वहीं कुछ लोग सुबह-सुबह खाली पेट चाय के साथ ऑयली चीजों का सेवन करते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. आइए जानते हैं चाय के साथ किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आप भी चाय के साथ खाते हैं ये चीजें? हो जाएं अलर्ट; दिनभर पेट दर्द और गैस से रहेंगे परेशान!

अधिकतर लोग सुबह-सुबह चाय का सेवन करते हैं.चाय पीने से थकान दूर होती है. कुछ लोग खाली चाय का सेवन करना पसंद नहीं करते हैं. चाय के साथ नमकीन, बिस्टिक, पकौड़े खाना पसंद करते हैं. क्या आप जानते हैं इन चीजों का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल चाय के साथ ऑयली चीजों का सेवन करना सेहत के नुकसान कारी हो सकता है. आइए जानते हैं चाय के साथ किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. 

ऑयली चीजें 
चाय के साथ ऑयली चीजें जैसे समोसा, कचौड़ी, चिप्स आदि का सेवन नहीं करना चाहिए. चाय के साथ ऑयली चीजों का सेवन करने से पेट में जलन और गैस की समस्या हो सकती है. अगर आप लंबे समय से चाय के साथ ऑयली चीजों का सेवन करते हैं तो इस आदत को बदल रहे हैं नहीं तो पेट संबंधी समस्या से परेशान रह सकते हैं. 

बेसन से बनी चीजें 
चाय के साथ अक्सर लोग बेसन से बनी हुई चीजें जैसे ब्रेड पकौड़ा, प्याज के पकौड़े आदि का सेवन ककरते हैं. क्या आप जानते हैं चाय और बेसन से बनी चीजों को एक साथ खाने से अपच की समस्या हो सकती है. रोजाना बेसन से बनी चीजों और चाय का सेवन करने से पेट में गैस की समस्या हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑमलेट
चाय के साथ कुछ लोग ब्रेड ऑमलेट का सेवन करना पसंद करते हैं. ब्रेड ऑमलेट का सेवन करना स्वाद में टेस्टी तो लगता है लेकिन इन दोनों को एक साथ खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. अंडा और चाय को एक साथ खाने से पाचन तंत्र धीमा हो जाता है जिससे अपच की समस्या हो सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
Nitesh Rane
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
ladakh violence
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
;