क्या आप भी चाय के साथ खाते हैं ये चीजें? हो जाएं अलर्ट; दिनभर पेट दर्द और गैस से रहेंगे परेशान!

अधिकतर लोग सुबह-सुबह चाय का सेवन करते हैं.चाय पीने से थकान दूर होती है. कुछ लोग खाली चाय का सेवन करना पसंद नहीं करते हैं. चाय के साथ नमकीन, बिस्टिक, पकौड़े खाना पसंद करते हैं. क्या आप जानते हैं इन चीजों का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल चाय के साथ ऑयली चीजों का सेवन करना सेहत के नुकसान कारी हो सकता है. आइए जानते हैं चाय के साथ किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

ऑयली चीजें

चाय के साथ ऑयली चीजें जैसे समोसा, कचौड़ी, चिप्स आदि का सेवन नहीं करना चाहिए. चाय के साथ ऑयली चीजों का सेवन करने से पेट में जलन और गैस की समस्या हो सकती है. अगर आप लंबे समय से चाय के साथ ऑयली चीजों का सेवन करते हैं तो इस आदत को बदल रहे हैं नहीं तो पेट संबंधी समस्या से परेशान रह सकते हैं.

बेसन से बनी चीजें

चाय के साथ अक्सर लोग बेसन से बनी हुई चीजें जैसे ब्रेड पकौड़ा, प्याज के पकौड़े आदि का सेवन ककरते हैं. क्या आप जानते हैं चाय और बेसन से बनी चीजों को एक साथ खाने से अपच की समस्या हो सकती है. रोजाना बेसन से बनी चीजों और चाय का सेवन करने से पेट में गैस की समस्या हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑमलेट

चाय के साथ कुछ लोग ब्रेड ऑमलेट का सेवन करना पसंद करते हैं. ब्रेड ऑमलेट का सेवन करना स्वाद में टेस्टी तो लगता है लेकिन इन दोनों को एक साथ खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. अंडा और चाय को एक साथ खाने से पाचन तंत्र धीमा हो जाता है जिससे अपच की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.