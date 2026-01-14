Advertisement
ऑरेंज या पर्पल शकरकंद, कलर देखकर ना हो कंफ्यूज, जान लें सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग शकरकंद का सेवन करते हैं. शकरकंद ना केवल स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी ज्यादा फायदेमंद होता है. मार्केट में ऑरेंज और पर्पल कलर के शकरकंद मिलते हैं आइए जानते हैं सेहत के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद होता है. 

Jan 14, 2026, 10:59 PM IST
ऑरेंज या पर्पल शकरकंद, कलर देखकर ना हो कंफ्यूज, जान लें सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

सर्दियों के मौसम में शकरकंद का काफी सेवन किया जाता है. शकरकंद स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. मार्केट में दो तरह के शकरकंद मिलते हैं. ऐसे में लोगों को मन में सवाल आता है कि कौन सा शकरकंद सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन से कलर का शकरकंद खाना चाहिए आइए जानते हैं सेहत के लिए कौन सा शकरकंद ज्यादा फायदेमंद होता है. 

पर्पल शकरकंद 
पर्पल शकरकंद जिसे भारत में लाल शकरकंद भी कहते हैं. इस शकरकंद में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पर्पल शकरकंद में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ब्रेन फंक्शन को मजबूत में मददगार है. पर्पल शकरकंद में विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

ऑरेंज कलर के शकरकंद 
भारत में ऑरेंज कलर के शकरकंद आसानी से नहीं मिलते हैं. ऑरेंज कलर के शकरकंद में बीटा कैरोटीन होता है जो कि शरीर में विटामिन ए में कंवर्ट हो जाते हैं. विटामिन ए आंखों को मजबूत बनाने और इम्यून सिस्टम तो मजबूत बनाने में मददगार होता है. इसके अलावा ऑरेंज शकरकंद में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है. ऑरेंज शकरकंद का स्वाद मीठा होता है. 

ऑरेंज और पर्पल शकरकंद के पोषक तत्व में अंतर 
ऑरेंज शकरकंद- हाई फाइबर, बीटा कैरोटीन( विटामिन ए), मीठा, आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद 

पर्पल शकरकंद- हाई फाइबर, लो विटामिन ए, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

कौन सा शकरकंद है ज्यादा फायदेमंद 
अगर आप डाइट में विटामिन ए और इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑरेंज शकरकंद का सेवन कर सकते हैं. वहीं हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए आप पर्पल शकरकंद का सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

हार्ट में ब्लॉकेज का पता करता है एंजियोग्राफी टेस्ट, एंजियोप्लास्टी से कैसे है अलग

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

