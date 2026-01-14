ऑरेंज या पर्पल शकरकंद, कलर देखकर ना हो कंफ्यूज, जान लें सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

सर्दियों के मौसम में शकरकंद का काफी सेवन किया जाता है. शकरकंद स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. मार्केट में दो तरह के शकरकंद मिलते हैं. ऐसे में लोगों को मन में सवाल आता है कि कौन सा शकरकंद सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन से कलर का शकरकंद खाना चाहिए आइए जानते हैं सेहत के लिए कौन सा शकरकंद ज्यादा फायदेमंद होता है.

पर्पल शकरकंद

पर्पल शकरकंद जिसे भारत में लाल शकरकंद भी कहते हैं. इस शकरकंद में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पर्पल शकरकंद में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ब्रेन फंक्शन को मजबूत में मददगार है. पर्पल शकरकंद में विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

ऑरेंज कलर के शकरकंद

भारत में ऑरेंज कलर के शकरकंद आसानी से नहीं मिलते हैं. ऑरेंज कलर के शकरकंद में बीटा कैरोटीन होता है जो कि शरीर में विटामिन ए में कंवर्ट हो जाते हैं. विटामिन ए आंखों को मजबूत बनाने और इम्यून सिस्टम तो मजबूत बनाने में मददगार होता है. इसके अलावा ऑरेंज शकरकंद में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है. ऑरेंज शकरकंद का स्वाद मीठा होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑरेंज और पर्पल शकरकंद के पोषक तत्व में अंतर

ऑरेंज शकरकंद- हाई फाइबर, बीटा कैरोटीन( विटामिन ए), मीठा, आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद

पर्पल शकरकंद- हाई फाइबर, लो विटामिन ए, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

कौन सा शकरकंद है ज्यादा फायदेमंद

अगर आप डाइट में विटामिन ए और इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑरेंज शकरकंद का सेवन कर सकते हैं. वहीं हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए आप पर्पल शकरकंद का सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

हार्ट में ब्लॉकेज का पता करता है एंजियोग्राफी टेस्ट, एंजियोप्लास्टी से कैसे है अलग