ऑर्गेनिक फूड के नाम पर मार्केट में मिलता है धोखा, सिर्फ टैग न देखें, ऐसे करें असली और फर्जी की पहचान

बिगड़ती सेहत को लेकर जो लोग परेशान या अवेयर रहते हैं, वो अक्सर ऑर्गेनिक फूड्स को तरजीह देते हैं, लेकिन हम और आप कैसे चेक करें कि मार्केट में मिलने वाले फूड्स सच में ऑर्गेनिक हैं या नहीं.
Real vs Fake Organic Foods: ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड बढ़ने के साथ कुछ ब्रांड और सेलर “ऑर्गेनिक” टैग का मिसयूज करके महंगा माल बेच देते हैं. असली ऑर्गेनिक और नकली के बीच फर्क जानना जरूरी है, वरना सेहत और पैसे दोनों को नुकसान हो सकता है. आप आसान और प्रैक्टिकल तरीकों से समझिए कैसे पहचानें असली ऑर्गेनिक और क्या सावधानियां रखनी चाहिए
1. लेबल और सर्टिफिकेशन चेक करें
“Organic” लिखना कानूनी तौर पर काफी नहीं है. असली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन लोगो और सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, जैसे भारत में “India Organic” या रिलेटेड सर्टिफिकेशन बॉडी का रिफरेंस (टैग पर सर्टिफिकेट नंबर और रिकॉग्निशन देने वाली संस्था का नाम देखा जा सकता है). पैक्ड प्रोडक्ट पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस और वैलिड सर्टिफिकेट की जानकारी जरूर देखें.
2. कीमत और क्वांटिटी देखें
ऑर्गेनिक उत्पादन की लागत सामान्य कृषि से अधिक होती है. अगर कोई “ऑर्गेनिक” प्रोडक्ट नॉर्मल प्राइस के बराबर या उससे सस्ता है, तो शक करें. बहुत कम कीमत अक्सर नकली होने का इशारा देती है.
3. दिखावट और यूनिफॉर्मिटी पर ध्यान दें
ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों में सौ फीसदी परफेक्ट साइज और चमकदार रंग की कमी हो सकती है. छोटे-छोटे दाग, शेप में वेरिएशन नॉर्मल है. अगर सब कुछ पूरी तरह एक जैसा और परफेक्ट दिखता है तो ये शक के दायरे में है (कई बार कलर-प्रोसेसिंग या कैमिकल ट्रीटमेंट के कारण ऐसा होता है).
4. पैकेजिंग और ट्रेसबिलिटी मांगें
अच्छे ऑर्गेनिक ब्रांड पेपर/बायो-डिग्रेडेबल पैकेजिंग, किसान का नाम, फार्म लोकेशन या QR कोड देते हैं जिससे आप सर्टिफिकेट और किसान की जानकारी स्कैन कर देख सकते हैं. सेलर से पूछें, “ये किस फार्म का है?” और अगर जवाब अनक्लियर हो तो खरीदने से बचें.
5. रिसर्च और रेपुटेशन देखें
ऑनलाइन रिव्यू, सोशल मीडिया फ़ीड और लोकल फार्मर मार्केट की साख चेक करें. स्मॉल इंडिजिनस को-ऑप्स और किसान मार्केट्स से सामान खरीदना अक्सर भरोसेमंद रहता है क्योंकि आप सीधे प्रोड्यूसर से बात कर सकते हैं.
6. रेस्पॉन्सिबल टेस्टिंग पर ध्यान दें
बड़े पैकर वक्त-वक्त पर रेसिड्यू लैब रिपोर्ट छापते हैं. आप सेलर से पूछें कि क्या हाल की टेस्ट रिपोर्ट मौजूद है. अगर वे रिपोर्ट शेयर करने से बचते हैं तो सतर्क हो जाएं.