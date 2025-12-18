क्या आप भी पीते हैं पैकेट बंद जूस, हो जाएं सावधान, सेहत को हो सकता है बड़ा नुकसान!

फलों का जूस पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. वहीं अधिकतर लोग पैकेट बंद जूस पीते हैं. माना जाता है कि पैकेट बंद जूस काफी हेल्दी लेकिन यह सच नहीं है. पैकेट बंद जूस सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. पैकेट बंद जूस में चीनी की मात्रा अधिक होती है जो कि सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. पैकेट बंद जूस पीने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटीशियन शिखा अग्रवाल शर्मा पैकेट बंद जूस के नुकसान के बारे में बताया है.

हाई शुगर लेवल

रोजाना पैकेट बंद जूस पीने से शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. पैकेट बंद जूस में चीनी की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है. डायबिटीज मरीज को पैकेट बंद जूस का सेवन नहीं करना चाहिए. आप चाहे तो ताजा फल का जूस या फिर फलों का सेवन कर सकते हैं. अगर आप पैकेट बंद जूस पीते हैं तो उसका सेवन कम कर सकते हैं.

गैस की समस्या

पैकेट बंद जूस में प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किया जाता है. रोजाना इसका सेवन करने से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है. ज्यादा लोग क्विक एनर्जी क लिए भी जूस का सेवन करते हैं. पैकट बंद जूस में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है ऐसे में इससे कब्ज और गैस की समस्या हो सकती है. अगर आपको अपच या कब्ज की समस्या रहती है तो आपको पैकेट बंद जूस का सेवन करने से बचना चाहिए.

मोटापा

रोजाना पैकेट बंद जूस पीने से मोटापे की समस्या हो सकती है. पैकेट बंद जूस में चीनी की मात्रा अधिक होती है. ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करने से मोटापा बढ़ सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डाइट से पैकेट बंद जूस को कम कर सकते हैं.

दांतों में कैविटी

पैकेट बंद जूस पीने से दांतों में कैविटी की समस्या हो सकती है. बच्चों और बुजुर्गों में जूस पीने से दांतों में कैविटी की समस्या अधिक देखने को मिल सकती है. ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को पैकेट बंद जूस कम देना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.