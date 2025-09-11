श्राद्ध के दौरान बनाएं ये 5 चीजें, पितृ होंगे प्रसन्न; मुसीबतों से बचा रहेगा घर-परिवार!

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप भोजन में ये 5 चीजें बना सकते हैं. आइए जानते हैं पितृ पक्ष के दौरान पितरों के लिए क्या बनाना चाहिए.
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष की शुरुआत की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से हो चुकी है. पितृ पक्ष का समापन 21 सितंबर को होगा. हिंदू धर्म में श्राद्ध का बेहद खास महत्व होता है. मान्यता के अनुसार पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है. श्राद्ध के दौरान पितरों को कुछ खास चीजें बनानी चाहिए. आइए जानते हैं पितृ पक्ष के दौरान पितरों के लिए क्या बनाना चाहिए.
उड़द की दाल
श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए चावल के साथ उड़द की दाल जरूर बनाएं. उड़द की दाल का प्रसाद चढ़ाने से पितरों की भूख शांत होती है. अन और आत्मा दोनों से पितरों से पूर्वजों को शांति मिलती है.
खीर-पूरी
खीर-पूरी का भोग लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं. पितर से खुशहाली आशीर्वाद मिलता है. खीर-पूरी का भोजन करने से पितरों को पूर्ण तृप्ति होती है. ऐसे में आप श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए पूरी और खीर जरूर बनाएं.
कद्दू की सब्जी
श्राद्ध के दौरान पितरों को आप कद्दू की सब्जी को परोस सकते हैं. कद्दू को सात्विक और शुभ माना गया है. माना जाता है कि श्राद्ध के दौरान कद्दू की सब्जी बनाने से पितर प्रसन्न होते हैं.
हलवा
श्राद्ध के भोजन में आप पितरों के लिए सात्विक और शुद्ध भोजन के साथ हलाव बना सकते हैं. हलवा बनाना शुभ माना जाता है. हलवा बनाने से पितर प्रसन्न होते हैं.
चावल
श्राद्ध के भोजन में चावल परोस सकते हैं. चावल पवित्रता और शांति का प्रतीक है. चावल से पिंडी भी बनाई जाती है. चावल पितरों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम भी है.
