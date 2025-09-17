PM Modi Birthday Special: आलू, प्याज नहीं! ये है पीएम मोदी का पसंदीदा पराठा, नोट कर लें आसान सी रेसिपी
PM Modi Birthday Special: आलू, प्याज नहीं! ये है पीएम मोदी का पसंदीदा पराठा, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

PM Modi Favorite Paratha:  पीएम मोदी अपने अनुशासन और साधारण जीवनशैली को जीने के लिए जाने जाते हैं और आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनको सहजन यानि मोरिंगा पराठा खाना खूब पसंद पसंद है. 

 

Sep 17, 2025
PM Modi Birthday Special: आलू, प्याज नहीं! ये है पीएम मोदी का पसंदीदा पराठा, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

PM Modi Favorite Paratha:  इस साल पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपने अनुशासन और साधारण जीवनशैली को जीते हैं. 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. आपको बता दें उनकी स्वस्थ जीवनशैली ने उनको दुनिया में एक प्रेरणा बना दिया है. आपको बता दें पीएम मोदी का पसंदीदा पराठा सहजन के पराठे हैं जिनको वो बड़े ही चाव से खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ये टेस्ट के साथ-साथ आपकी सेहत को भी फिट रखने के लिए जरूरी है. आज आपको बताते हैं कि आप इसको घर पर आसानी से कैसे झटपट बना सकते हैं. नोट कर लें आसानी से बनने वाली रेसिपी.
 

सहजन के पराठे के फायदे

सहजन के पराठे टेस्ट के साथ-साथ आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

सहजन के पराठे बनाने की सामग्री

सहजन के पराठे बनाने के लिए आपको सहजन के ताजे पत्ते, गेहूं का आटा, जीरा, अपने हिसाब से मसाले, धनिया पाउडर, अजवाइन, नमक,  घी या तेल इन चीजों की जरूरत होती है.
 

सहजन के पराठे बनाने की विधि

सहजन के पराठे बनाने के लिए आपको सबसे पहले गेहूं के आटे में सहजन के ताजे पत्ते को मिला देना है और उसमें ऊपर से फिर जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर अपने हिसाब से सारे मसालों को मिला देना है और अजवाइन और नमक को भी ऊपर से मिला दें. इसके बाद आपको इसको मिक्स कर लेना है और आटे को अच्छे से गूंथ लेना है. 15-20 मिनट के लिए इसको अलग रखकर ढक कर रख देना है. छोटी-छोटी लोइयां अब आपको इसमें बनानी है और फिर बेल देना है, तवा गर्म करना है और फिर इसमें घी या तेल को डाल देना है और पराठे को तवे पर डाले फिर इसको सुनहरा और करारा होने तक आपको पकाना है अब आपके सहजन के पराठे बनकर तैयार है इसको आप गरमागरम खा सकते हैं. 

