Advertisement
trendingNow13072921
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

पोंगल के त्योहार को यादगार बनाने के लिए घर पर बनाएं ये हेल्दी स्वीट पोंगल, स्वाद और सेहत का मिलेगा डबल डोज

Pongal 2026 Special Dish: पोंगल का त्योहार साउथ इंडिया में लोग बड़े ही धूम-धाम से मनाते हैं आज आपको बताते हैं इस त्योहार को खास बनाने के लिए आप घर पर कैसे ये हेल्दी स्वीट पोंगल को बनाते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पोंगल के त्योहार को यादगार बनाने के लिए घर पर बनाएं ये हेल्दी स्वीट पोंगल, स्वाद और सेहत का मिलेगा डबल डोज

Pongal 2026 Special Dish:  पोंगल का त्योहार  साउथ इंडिया में बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है. इस त्योहार को खास बनाने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों को घर पर बनाकर खाते हैं, जिससे त्योहार का मजा काफी ज्यादा दोगुना हो जाता है. अगर आप इस त्योहार को घर पर यादगार तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप हेल्दी स्वीट पोंगल को बनाकर खा सकते हैं. अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो ये डिश आपके लिए बड़ी ही खास होने वाली है आइए आपको बताते हैं इसको बनाने की आसानी वाली रेसिपी के बारे में.
 

स्वीट पोंगल को बनाने के लिए सामग्री 

स्वीट पोंगल को बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं- मूंग दाल, बाजरा, पानी, गुड़, घी, इलायची पाउडर, काजू, किशमिश इन चीजों की जरूरत होती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

स्वीट पोंगल को आसानी से कैसे बनाएं?

स्वीट पोंगल को अगर आप घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मूंग दाल और बाजरा को अच्छे से धोना है और फिर इसके बाद पैन लेना है और मूंग दाल को भून लेना है फिर  मूंग दाल और बाजरा को कुकर में पानी और नमक डालकर उबाल देना है जब ये अच्छे से गल जाए तो आपको इसको मैश कर लेना है और फिर एक पैन में डालकर इसको अच्छे से पकाकर भून लेना है, इसके ऊपर से आपको गुड़ डालकर अच्छे से चलाते रहना है और फिर थोड़ी देर बाद गैस को बंद कर लेना है और छोटा सा पैन लेना है और फिर इसमें घी, काजू और किशमिश को डालकर भून लेना है फिर इसको आपको बनाएं गए स्वीट पोंगल में इसको डाल देना है ऊपर से चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं अब आपका स्वीट पोंगल बनकर तैयार है ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. ये काफी ज्यादा हेल्दी भी होता है बच्चें भी इसको बड़े चाव से खाना पसंद करेंगे.
 

इसे भी पढ़ें:   Makar Sankranti के त्योहार को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 तरह के टेस्टी पकवान

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Pongal 2026Sweet Pongal recipepongal 2026 special dish

Trending news

नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
General Upendra Dwivedi
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
Nipah Virus Returns
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा