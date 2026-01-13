पोंगल के त्योहार को यादगार बनाने के लिए घर पर बनाएं ये हेल्दी स्वीट पोंगल, स्वाद और सेहत का मिलेगा डबल डोज

Pongal 2026 Special Dish: पोंगल का त्योहार साउथ इंडिया में बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है. इस त्योहार को खास बनाने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों को घर पर बनाकर खाते हैं, जिससे त्योहार का मजा काफी ज्यादा दोगुना हो जाता है. अगर आप इस त्योहार को घर पर यादगार तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप हेल्दी स्वीट पोंगल को बनाकर खा सकते हैं. अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो ये डिश आपके लिए बड़ी ही खास होने वाली है आइए आपको बताते हैं इसको बनाने की आसानी वाली रेसिपी के बारे में.



स्वीट पोंगल को बनाने के लिए सामग्री

स्वीट पोंगल को बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं- मूंग दाल, बाजरा, पानी, गुड़, घी, इलायची पाउडर, काजू, किशमिश इन चीजों की जरूरत होती है.



Add Zee News as a Preferred Source

स्वीट पोंगल को आसानी से कैसे बनाएं?

स्वीट पोंगल को अगर आप घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मूंग दाल और बाजरा को अच्छे से धोना है और फिर इसके बाद पैन लेना है और मूंग दाल को भून लेना है फिर मूंग दाल और बाजरा को कुकर में पानी और नमक डालकर उबाल देना है जब ये अच्छे से गल जाए तो आपको इसको मैश कर लेना है और फिर एक पैन में डालकर इसको अच्छे से पकाकर भून लेना है, इसके ऊपर से आपको गुड़ डालकर अच्छे से चलाते रहना है और फिर थोड़ी देर बाद गैस को बंद कर लेना है और छोटा सा पैन लेना है और फिर इसमें घी, काजू और किशमिश को डालकर भून लेना है फिर इसको आपको बनाएं गए स्वीट पोंगल में इसको डाल देना है ऊपर से चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं अब आपका स्वीट पोंगल बनकर तैयार है ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. ये काफी ज्यादा हेल्दी भी होता है बच्चें भी इसको बड़े चाव से खाना पसंद करेंगे.



इसे भी पढ़ें: Makar Sankranti के त्योहार को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 तरह के टेस्टी पकवान