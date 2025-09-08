हेल्दी ब्रेकफास्ट में टेस्टी ट्विस्ट पाने के लिए झटपट तैयार करें ओट चीला, आ जाएगा स्वाद
Advertisement
trendingNow12912990
Hindi Newsफूड

हेल्दी ब्रेकफास्ट में टेस्टी ट्विस्ट पाने के लिए झटपट तैयार करें ओट चीला, आ जाएगा स्वाद

अगर आप सुबह के नाश्ते में हेल्दी और टेस्टी ट्विस्ट चाहते हैं, तो ओट चीला जरूर ट्राई करें. ये झटपट बनने वाली डिश है, जो आपके दिन की शुरुआत एनर्जी और स्वाद से भर देगी.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेल्दी ब्रेकफास्ट में टेस्टी ट्विस्ट पाने के लिए झटपट तैयार करें ओट चीला, आ जाएगा स्वाद

Oats Chilla Recipe: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका नाश्ता हेल्दी भी हो और टेस्टी भी. अक्सर लोग हेल्दी डाइट के नाम पर बेस्वाद खाने से ऊब जाते हैं. ऐसे में अगर आप सुबह के नाश्ते को न्यूट्रीशियस और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ओट चीला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाना आसान है, कम वक्त लगता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब इसे पसंद करेंगे.

ओट चीला क्यों है हेल्दी?
ओट्स फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कई जरूरी मिनरल्स से भरपूर होते हैं. ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने, वजन को कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं. जब इन्हें सब्जियों और हल्के मसालों के साथ मिलाकर चीले के रूप में बनाया जाता है, तो ये नाश्ते के लिए एक कम्पलीट डिश बन जाता है.

ओट चीला बनाने के लिए जरूरी सामग्री
एक कप ओट्स (दरदरा पिसा हुआ)
आधा कप बेसन
-एक प्याज (बारीक कटा हुआ)
-एक टमाटर (बारीक कटा हुआ)
-एक से दो हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
-आधा कप पालक या हरी पत्तेदार सब्जियां (बारीक कटी हुई)
-एक छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
-नमक स्वादानुसार
-लाल मिर्च पाउडर और हल्दी स्वादानुसार
-जरूरत के मुताबिक पानी
-तवे पर सेंकने के लिए थोड़ा सा तेल या घी
 

Add Zee News as a Preferred Source

बनाने का तरीका
सबसे पहले ओट्स को मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें. अब एक बाउल में ओट्स, बेसन, सब्जियां, अदरक-लहसुन पेस्ट और सारे मसाले डालें. इसमें धीरे-धीरे पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें. यह घोल न तो ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा. अब तवा गर्म करें और उस पर हल्का सा तेल या घी लगाएं. घोल को तवे पर डालकर गोल आकार में फैलाएं और धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें. गरमा-गरम ओट चीला हरी चटनी, दही या टमाटर की चटनी के साथ परोसें.

स्वाद और हेल्थ का बेहतरीन कॉम्बिनेशन
ओट चीला न सिर्फ पेट को लंबे वक्त तक भरा रखता है बल्कि ये एनर्जी का भी अच्छा सोर्स है. इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन में मदद करता है और हेल्दी वेट मैनेजमेंट में मददगार होता है. बच्चों के टिफिन में भी ये एक बढ़िया और हेल्दी स्नैक ऑप्शन है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

OatoatsCookingbreakfast

Trending news

हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
;