हेल्दी ब्रेकफास्ट में टेस्टी ट्विस्ट पाने के लिए झटपट तैयार करें ओट चीला, आ जाएगा स्वाद

Oats Chilla Recipe: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका नाश्ता हेल्दी भी हो और टेस्टी भी. अक्सर लोग हेल्दी डाइट के नाम पर बेस्वाद खाने से ऊब जाते हैं. ऐसे में अगर आप सुबह के नाश्ते को न्यूट्रीशियस और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ओट चीला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाना आसान है, कम वक्त लगता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब इसे पसंद करेंगे.

ओट चीला क्यों है हेल्दी?

ओट्स फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कई जरूरी मिनरल्स से भरपूर होते हैं. ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने, वजन को कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं. जब इन्हें सब्जियों और हल्के मसालों के साथ मिलाकर चीले के रूप में बनाया जाता है, तो ये नाश्ते के लिए एक कम्पलीट डिश बन जाता है.

ओट चीला बनाने के लिए जरूरी सामग्री

एक कप ओट्स (दरदरा पिसा हुआ)

आधा कप बेसन

-एक प्याज (बारीक कटा हुआ)

-एक टमाटर (बारीक कटा हुआ)

-एक से दो हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

-आधा कप पालक या हरी पत्तेदार सब्जियां (बारीक कटी हुई)

-एक छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

-नमक स्वादानुसार

-लाल मिर्च पाउडर और हल्दी स्वादानुसार

-जरूरत के मुताबिक पानी

-तवे पर सेंकने के लिए थोड़ा सा तेल या घी



बनाने का तरीका

सबसे पहले ओट्स को मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें. अब एक बाउल में ओट्स, बेसन, सब्जियां, अदरक-लहसुन पेस्ट और सारे मसाले डालें. इसमें धीरे-धीरे पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें. यह घोल न तो ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा. अब तवा गर्म करें और उस पर हल्का सा तेल या घी लगाएं. घोल को तवे पर डालकर गोल आकार में फैलाएं और धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें. गरमा-गरम ओट चीला हरी चटनी, दही या टमाटर की चटनी के साथ परोसें.

स्वाद और हेल्थ का बेहतरीन कॉम्बिनेशन

ओट चीला न सिर्फ पेट को लंबे वक्त तक भरा रखता है बल्कि ये एनर्जी का भी अच्छा सोर्स है. इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन में मदद करता है और हेल्दी वेट मैनेजमेंट में मददगार होता है. बच्चों के टिफिन में भी ये एक बढ़िया और हेल्दी स्नैक ऑप्शन है.