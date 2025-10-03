नाश्ते में पनीर से झटपट तैयार करें ये 5 मजेदार डिश, भूल नहीं पाएंगे स्वाद

Paneer Dishes Ideas: आजकल लोगों को बाहर का खाना खाना बेहद ही पसंद होता है लेकिन इससे आपकी हेल्थ खराब भी हो सकती है, पनीर खाना बच्चों से लेकर बड़ो तक को काफी ज्यादा पसंद होता है अगर आप इससे ही कुछ डिशेज बनाना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से बना सकते हैं. घर में पार्टी हो या अचानक गेस्ट आ जाए सभी जगह पर आप इसको आसानी से बनाकर खा सकते हैं. वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर प्रोटीन का रिच सोर्स भी माना जाता है आइए आपको बताते हैं कौन-कौन से डिश को आप आसानी से बना सकते हैं.



पनीर से बनने वाली टेस्टी डिशेज



1. गार्लिक पनीर फ्राई

पनीर खाना सभी को खूब पसंद होता है वो चाहे बच्चा हो या बड़ा. अगर आप पनीर से कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप गार्लिक पनीर फ्राई को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है, लोग खाते ही आपकी जमकर तारीफ भी करेंगे.



2. पनीर के पकौड़े

अगर आप नाश्ते में चाय के साथ कुछ यूनिक बनाकर खाना चाहती हैं, तो आप घर पर आसानी से पनीर के पकौड़े बनाकर खा सकते हैं. खाने के बाद ये बेहद ही टेस्टी होता है. चाट मसाला छिड़ककर सॉस के साथ इसको आसानी से खा सकते हैं.



3. पनीर बॉल्स

नाश्ते को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, तो पनीर बॉल्स को बनाकर खा सकते हैं इसको खाने के बाद आपका मन बेहद ही अच्छा हो जाएगा. बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी ये खूब पसंद होता है. पनीर को क्रश करके आप इसको आलू को मिक्स करके भी इसको बना सकते हैं.



4. पनीर टिक्का

पनीर टिक्का खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है अगर आप इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो कभी भी झटपट बनाकर खा सकते हैं इसको बनाना भी आसान होता है और इसमें आपको अधिक समय भी नहीं लगता है.



5. पनीर फ्राई

नाश्ते में अगर आप कुछ टेस्टी और यूनिक खाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से पनीर फ्राई को बनाकर खा सकते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. पनीर को बड़े चौकोर टुकडों में काटकर आपको इसको बनाना चाहिए.

