Advertisement
trendingNow12945580
Hindi Newsफूड

नाश्ते में पनीर से झटपट तैयार करें ये 5 मजेदार डिश, भूल नहीं पाएंगे स्वाद

Paneer Dishes Ideas:  कुछ लोग घर पर एक ही तरह का नाश्ता हर समय बना देते हैं, जिसे खा-खाकर बोर हो जाते हैं. अगर आप भी अलग नाश्ते  में बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं पनीर से बनने वाली डिश के बारे में.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाश्ते में पनीर से झटपट तैयार करें ये 5 मजेदार डिश, भूल नहीं पाएंगे स्वाद

Paneer Dishes Ideas:  आजकल लोगों को बाहर का खाना खाना बेहद ही पसंद होता है लेकिन इससे आपकी हेल्थ खराब भी हो सकती है, पनीर खाना बच्चों से लेकर बड़ो तक को काफी ज्यादा पसंद होता है अगर आप इससे ही कुछ डिशेज बनाना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से बना सकते हैं. घर में पार्टी हो या अचानक गेस्ट आ जाए सभी जगह पर आप इसको आसानी से बनाकर खा सकते हैं. वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर प्रोटीन का रिच सोर्स भी माना जाता है आइए आपको बताते हैं कौन-कौन से डिश को आप आसानी से बना सकते हैं.
 

पनीर से बनने वाली टेस्टी डिशेज
 

1. गार्लिक पनीर फ्राई

Add Zee News as a Preferred Source

पनीर खाना सभी को खूब पसंद होता है वो चाहे बच्चा हो या बड़ा. अगर आप पनीर से कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप गार्लिक पनीर फ्राई को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है, लोग खाते ही आपकी जमकर तारीफ भी करेंगे.
 

2.  पनीर के पकौड़े

अगर आप नाश्ते में चाय के साथ कुछ यूनिक बनाकर खाना चाहती हैं, तो आप घर पर आसानी से पनीर के पकौड़े बनाकर खा सकते हैं. खाने के बाद ये बेहद ही टेस्टी होता है. चाट मसाला छिड़ककर सॉस के साथ इसको आसानी से खा सकते हैं.
 

3. पनीर बॉल्स

नाश्ते को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, तो पनीर बॉल्स को बनाकर खा सकते हैं इसको खाने के बाद आपका मन बेहद ही अच्छा हो जाएगा. बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी ये खूब पसंद होता है. पनीर को क्रश करके आप इसको आलू को मिक्स करके भी इसको बना सकते हैं.
 

4. पनीर टिक्का

पनीर टिक्का खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है अगर आप इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो कभी भी झटपट बनाकर खा सकते हैं इसको बनाना भी आसान होता है और इसमें आपको अधिक समय भी नहीं लगता है.
 

5. पनीर फ्राई

नाश्ते में अगर आप कुछ टेस्टी और यूनिक खाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से पनीर फ्राई को बनाकर खा सकते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. पनीर को बड़े चौकोर टुकडों में काटकर आपको इसको बनाना चाहिए.

 

इसे भी पढ़ें: ऐसा हरी मिर्च का तीखा और चटपटा अचार कभी नहीं खाया होगा, मिनटों में करें तैयार

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Paneer Dishes5 minutes paneer recipes

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;