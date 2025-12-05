राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, राजकीय भोज में दिखेगा दोनों देशों का स्वाद और ये डिश

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा में पर हैं. गुरुवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया. शुक्रवार दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में शाही डिनर रखा गया है. इस डिनर की तैयारियां काफी जोरो शोरों से की गई है. आइए जानते हैं रूसी राष्ट्रपति के लिए शाही डिनर में कौन-कौन से पकवान बनाएं जाएंगे.

शाही डिनर मेन्यू

राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर में भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत और मेहमाननवाजी को दिखाया जाएगा. डिनर में भारतीय और रूसी व्यंजन तैयार किए जाएंगे. मेन्यू में रूसी बोरश्च और कश्मीरी वाजवान जैसी डिशेज शामिल होंगी. इस शाही डिनर में 150 से अधिक गेस्ट शामिल होंगे.

मिलिट्री बैंड करेंगे परफॉर्मेंस

शाम को डिनर के दौरान रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में ज्वाइंट मिलिट्री बैंड भारत और रूस के फेमस गानों को परफॉर्म करेंगे. भारतीय सेना, नौसेना और वायुन सेना के म्यूजिशियन वाला ट्राई-सर्विसेज बैंड 'सारे जहां से अच्छा' और 'कदम कदम बढ़ाए जा ' गाने पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे.

राष्ट्रपति पुतिन की फेवरेट डिश क्या है?

राष्ट्रपति पुतिन बेहद सिंपल और हाई प्रोटीन डाइट पंसद करते हैं. पुतिन को रूसी कॉटेज चीज ट्वोरोग, शहद वाला दलिया, कच्चे क्वेल अंडे, भेड़ का मांस, मछली की डिश स्मोक्ड स्टर्जन और टमाटर-खीरे का सलाद पसंद है. पुतिन मीठा और तीखा भोजन बहुत ही कम करते हैं लेकिन कभी-कभी पिस्ता आइसक्रीम का सेवन कर लेते हैं.

