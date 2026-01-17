Advertisement
हड्डियों से सारा विटामिन-डी सोख लेते हैं ये फूड्स, टेस्टी फूड्स खाने से बढ़ सकता है दर्द

हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी हैं. विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या हो सकती है. क्या आप जानते हैं आपकी थाली में शामिल ये फूड्स आपके शरीर का विटामिन डी सोख सकते हैं. आइए जानते हैं इन फूड्स के बारे में. 

Jan 17, 2026, 11:57 PM IST
शरीर और हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी है. विटामिन डी की कमी से हड्डिायं कमजोर हो जाती हैं. इतना नहीं मांसपेशियों में दर्द की समस्या भी बढ़ जाती हैं. क्या आप जानते हैं आपकी थाली में शामिल ये फूड्स आपकी हड्डियों से सारा विटामिन डी सोख सकते हैं. आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जो हड्डियों से विटामिन डी सोख लेते हैं. 

ट्रांस फैट फूड 
पैकट बंद फूड्स जैसे चिप्स, डीप फ्राई फूड्स में ट्रांस फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है. इन फूड्स में सोडियम भी ज्यादा पाया जाता है जो कि हड्डियों में विटामिन डी के अवशोषण को कम कर देता है. प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन कनरे से शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है. 

सॉफ्ट ड्रिंक्स 
आज के समय में अधिकतर लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर पैकेट बंद जूस में फॉस्फेट पाया जाता है जो कि शरीर में कैल्शियम के लेवल को कम कर सकता है. सॉफ्ट ड्रिंक्स का अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है. 

रिफाइड प्रोडक्ट्स 
बेक्ड रिफाइड प्रोडक्ट्स जैसे कुकीज, केक में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है. अधिक मात्रा में चीनी का सेवन करने से शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है. 

कैफीन का अधिक सेवन 
कैफीन का ज्यादा मात्रा में सेवन करना भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ज्यादा मात्रा में चाय-कॉफी पीने से शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है जो जिससे शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है. 

विटामिन डी के लिए क्या खाना चाहिए
शरीर में विटामिन डी बढ़ाने के लिए आप डाइट में मशरूम, फिश, अंडे की जर्दी, दही और दूध का सेवन कर सकते हैं. इन फूड्स का सेवन करने से विटामिन डी बढ़ सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

