घर पर बनाएं पंजाबी ढाबा स्टाइल आलू पराठा, जानें झटपट रेसिपी

सर्दियों का मौसम अधिकतर लोगों को पसंद हैं. इस मौसम में खाने-पीने का अपना ही मजा होता है. सुबह ठंड में गरम-गरम चाय और आलू का पराठा मिल जाए तो वाह क्या बात है. आलू का पराठा ना केवल टेस्टी होता है बल्कि इससे पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है वहीं दिल भी ऐसा नाश्ता करके खुश हो जाता है. आलू पराठा बच्चे से लेकर बड़ों को काफी पसंद आता है. आप पंजाबी स्टाइल में घर पर टेस्ट आलू पराठा बना सकते हैं. आइए जानते हैं आलू पराठा बनाने की सबसे आसान रेसिपी.

जरूरी सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

3 से 4 उबले हुआ आलू

बारीक कटी हुई हरी मिर्च

कद्दूकस अदरक

बारीक कटा हुआ धनिया

नमक

लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच

आधा चम्मच गरम मसाला

तेल

पानी

पराठा बनाने की विधि

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटे में नमक मिलाकर धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटे को अच्छ से गूंथ लें. आटा ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए. आटा गूंथने के बाद इसे ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख दें. इससे पराठा सॉफ्ट बनेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

अब इसके बाद उबले हुए आलू को छील लें. इसके बाद आलू को अच्छे से मैश कर लें. ध्यान रहें आलू में किसी तरह की गुठलियां ना हो वरना पराठा बेलते समय यह फट सकता है. आलू में बारीक कटी हुई मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.

अब आटे में मीडियम साइज की लोई लें इसके बाद इसे हल्का सा बेलकर कटोरी जैसा शेप दें. इसमें तैयार आलू का भरावन डालें. किनारों को अच्छे से इकट्ठा करके अच्छ से बंद कर दें. इसके बाद हल्के हाथों से सूखा आट लगाकर इसे गोल बेल लें.

अब गैस पर तवा रखें और इसे अच्छे से गर्म होने दें. तवा गरम हो जाए तो उस पर पराठा डालें. जैसे ही पराठा एक तरफ से पक जाए तो उसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी से लें. अब तेल या घी डालकर उसे सुनहरा होने तक सेंक लें. लीजिए आपका पराठा तैयार हैं इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं.