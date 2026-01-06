Advertisement
trendingNow13065978
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

घर पर बनाएं पंजाबी ढाबा स्टाइल आलू पराठा, जानें झटपट रेसिपी

सर्दियों के मौसम में सुबह-सुबह गरम गरम चाय और आलू का पराठा मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है. आइए जानते हैं पंजाबी ढाबा स्टाइल में आलू का पराठा कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर पर बनाएं पंजाबी ढाबा स्टाइल आलू पराठा, जानें झटपट रेसिपी

सर्दियों का मौसम अधिकतर लोगों को पसंद हैं. इस मौसम में खाने-पीने का अपना ही मजा होता है. सुबह ठंड में गरम-गरम चाय और आलू का पराठा मिल जाए तो वाह क्या बात है. आलू का पराठा ना केवल टेस्टी होता है बल्कि इससे पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है वहीं दिल भी ऐसा नाश्ता करके खुश हो जाता है. आलू पराठा बच्चे से लेकर बड़ों को काफी पसंद आता है. आप पंजाबी स्टाइल में घर पर टेस्ट आलू पराठा बना सकते हैं. आइए जानते हैं आलू पराठा बनाने की सबसे आसान रेसिपी. 

जरूरी सामग्री 
2 कप गेहूं का आटा 
3 से 4 उबले हुआ आलू 
बारीक कटी हुई हरी मिर्च 
कद्दूकस अदरक 
बारीक कटा हुआ धनिया 
नमक 
लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच 
आधा चम्मच गरम मसाला 
तेल 
पानी 

पराठा बनाने की विधि 
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटे में नमक मिलाकर धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटे को अच्छ से गूंथ लें. आटा ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए. आटा गूंथने के बाद इसे ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख दें. इससे पराठा सॉफ्ट बनेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

अब इसके बाद उबले हुए आलू को छील लें. इसके बाद आलू को अच्छे से मैश कर लें. ध्यान रहें आलू में किसी तरह की गुठलियां ना हो वरना पराठा बेलते समय यह फट सकता है. आलू में बारीक कटी हुई मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. 

अब आटे में मीडियम साइज की लोई लें इसके बाद इसे हल्का सा बेलकर कटोरी जैसा शेप दें. इसमें तैयार आलू का भरावन डालें. किनारों को अच्छे से इकट्ठा करके अच्छ से बंद कर दें. इसके बाद हल्के हाथों से सूखा आट लगाकर इसे गोल बेल लें. 

अब गैस पर तवा रखें और इसे अच्छे से गर्म होने दें. तवा गरम हो जाए तो उस पर पराठा डालें. जैसे ही पराठा एक तरफ से पक जाए तो उसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी से लें. अब तेल या घी डालकर उसे सुनहरा होने तक सेंक लें. लीजिए आपका पराठा तैयार हैं इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleRecipe

Trending news

देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी