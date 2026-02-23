Advertisement
इफ्तार के लिए ऐसे बनाएं चिली चिकन, घर पर मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, जानें रेसिपी

Ramadan 2026 Chilli Chicken Recipe:  रमजान के दौरान इफ्तार के लिए घर में कई टेस्टी डिश बनाई जाती हैं, इफ्तारी के लिए आप घर में नॉनवेज डिश चिली चिकन बना सकते हैं. इसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं. दिनभर रोजा रखने के बाद मसालेदार चिली चिकन हर किसी को पसंद आएगा. आइए जानते हैं घर में रेस्टोरेंट स्टाइल में चिली चिकन कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:02 PM IST
इफ्तार के लिए ऐसे बनाएं चिली चिकन, घर पर मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, जानें रेसिपी

रमजान का महीना इस्लाम में काफी पवित्र माना जाता है. इस्लामी कैलेंडर के अनुसार नौवां महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद पाक और अहम होता है. रमजान का पाक महीना इबादत और खुद को बेहतर इंसान बनाने का समय होता है. रोजेदार सुबह के समय सेहरी करके रोजे की शुरुआत करते हैं. सूरज ढलने तक पानी की एक बूंद तक का सेवन नहीं करते हैं. शाम को इफ्तार के समय रोजा खोलते हैं. रोजा खोलते समय वह परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर टेस्टी फूड्स का सेवन करते हैं. इफ्तार के लिए आप स्पाइसी चिली चिकन बना सकते हैं. आइए जानते हैं चिली चिकन की रेसिपी. 

रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएं चिली चिकन
स्पाइसी चिली चिकन रेसिपी काफी पॉपुलर हैं. इसका तीखा स्वाद हर किसी को पसंद हैं. घर पर चिली चिकन बनाने के लिए चिकन, कुकिंग ऑयल, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, कॉर्न फ्लोर, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस लें. 

चिली चिकन बनाने का तरीका 
घर पर चिली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को धोकर साफ कर लें. एक बाउल लें, इसमें नमक, कॉर्न फ्लोर, काली मिर्च,अंडा डालकर चिकन को मिक्स कर लें. इसके बाद इसे 20 मिनट के लिए मैरीनेट होने के लिए रख दें. 

एक पैन लें, इसमें तेल डालकर गर्म कर लें. इसके बाद इसमें हरी मिर्च को पीसकर डालें. मिर्च फ्राई होने के बाद तेल में चिकन डालकर इसे 5 मिनट तक डीप फ्राई करें. चिकन को डीप फ्राई करने के बाद चिकन को बाहर निकाल लें. अब पैन लें इसमें तेल डालकर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर चिकन को पकाएं.

अब  एक चमम्मच कॉर्न फ्लोर को पानी में मिक्स कर लें. इसके बाद इस पानी को चिकन में डाल दें. फिर इसे कुछ देर के लिए पकाएं. जब पेस्ट गाढ़ा होने लगते तो इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और नमक डालें. अब इसे अच्छे से पका लें. लीजिए आपका चिली चिकन तैयार है. चिली चिकन को आप ठंडी-ठंडी ड्रिंक जैसे नींबू पानी, नारियल पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व कर सकते हैं. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

Ramadan 2026lifestyle

