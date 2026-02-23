होली पर ऐसे बनाएं गुलकंद गुजिया, ससुराल में हर कोई करेगा आपकी तारीफ

होली के त्योहार पर आप घर पर गुलकंद गुजिया बना सकते हैं. मावा, केसर और गुलकंद से बनी ये गुजिया हर किसी को पसंद आएगी. हर बाइट खाने के बाद हर कोई आपकी कुकिंग की तारीफ करेगा. आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका.
होली के त्योहार पर गुजिया ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है. अधिकतर घरों में होली के दौरान गुजिया बनाई जाती है. ज्यादातर लोग गुजिया में मावा, ड्राई फ्रूट्स भरकर बनाते हैं, लेकिन हम आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं. आप इस होली गुलकंद वाली गुजिया बना सकते हैं. इस गुजिया की हर एक बाइट में अलग ही स्वाद मिलेगा. आइए जानते हैं शाही अंदाज में गुजिया बनाने का आसान तरीका.
गुलकंद गुजिया की रेसिपी
100 ग्राम मैदा
डालडा 20 ग्राम
गुलकंद 30 ग्राम
मावा 50 ग्राम
चिरौंजी 20 ग्राम
कद्दूकस किया नारियल 20 ग्राम
चीनी 100 ग्राम
केसर 1 ग्राम
इलायची पाउडर आधा चम्मच
घी तलने के लिए
पिस्ता गार्निशिंग
बनाने की विधि
सबसे पहले फिलिंग तैयार करें
एक कड़ाही लें, इसमें मावा, चिरौंजी, कद्दूकस किया हुआ नारियल, इलायची पाउडर और केसर डालें. इसके बाद इसमें गुलकंद मिलाएं. फिर इसे धीमी आंच पर हल्का सा भून लें. सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लें. लीजिए आपकी टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है.
आटा तैयार करें
अब मैदा में डालडा डालकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंथ लें. इसके बाद आटे को लगभग 2 घंटे के लिए गीले कपड़े में ढककर रख दें. इससे गुजिया की ऊपरी परत कुरकुरी बनेगी.
गुजिया को शेप दें
अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं, फिर इसे पूरी तरह से पतला बेल लें. पूरी के बीच में गुलकंद वाली तैयार फिलिंग रखें. किनारों में पानी लगाकर आधा मोड़कर गुजिया को शेप दें.
फ्राई करें
अब कड़ाही में घी या तेल गर्म करें. अब इसमें 4 से 5 गुजिया डालकर धीमी आंच पर गोल्डन होने तक पकने दें. जब यह गोल्डन हो जाए तो इसे आराम से निकाल लें.
चाशनी
चीनी और पानी को मिलाकर चाशनी बना लें. पानी में चीनी मिलाकर इसे गैस पर गर्म करें. जब एक तार वाली चाशनी तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दें. अब तली हुई गुजिया को चाशनी में डुबोएं फिर बाहर निकाल लें. इसके बाद चाशनी वाली गुजिया पर पिस्ता छिड़कें. लीजिए आपकी गुजिया तैयार है.