बिना चीनी के घर पर बनाएं टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड, जानें आसान रेसिपी

बच्चों से लेकर बड़े लोगों को कस्टर्ड बेहद पसंद होता है. आप घर पर बिना चीनी वाला फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं. आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर घर पर गाढ़ा और मलाईदार कस्टर्ड बना सकते हैं. ईद के मौके पर आप घर पर मेहमान के लिए कस्टर्ड बना सकते हैं. आइए जानते हैं टेस्टी और हेल्दी कस्टर्ड बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका.

पहला स्टेप

सबसे पहले एक कटोरे में एक कप मखाना, आधा कप बादाम और आधा कप काजू लें. इसके बाद इसमें एक कप गुनगुना दूध मिला लें.

दूसरा स्टेप

सबसे पहले दूध में केसर मिला दें. केसर मिलाने से कस्टर्ड में खूबसूरत येलो रंग आता है .

तीसरा स्टेप

15 से 20 मिनट तक ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगो कर रख दें. जिससे ड्राई फ्रूट्स सॉफ्ट हो जाएंगे. इस दौरान आप सेब, केला, अनार और अंगूर जैसे फ्रूट को काटकर रख सकते हैं.

चौथा स्टेप

मिक्सर में भीगे हुए मखाने, काजू, बादाम, केसर वाला दूध लें. इसके बाद इसे ग्राइंड करके गाढ़ा और मलाईदार पेस्ट बना लें.

पांचवां स्टेप

एक बड़े बर्तन में सारे कटे हुए फल, अनार सभी फलों को मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स वाला गाढ़ा क्रीमी पेस्ट मिला दें.

छठा स्टेप

अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. गार्निशिंग के लिए आप अनार के दाने और पिस्ता का यूज कर सकती हैं.