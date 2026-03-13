Advertisement
trendingNow13139379
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

बिना चीनी के घर पर बनाएं टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड, जानें आसान रेसिपी

Recipe of Fruit custard: बिना चीनी आप घर पर टेस्टी कस्टर्ड बना सकते हैं. चीनी के बिना बना कस्टर्ड स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. 

 

Reported By:  Shilpa|Last Updated: Mar 13, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना चीनी के घर पर बनाएं टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड, जानें आसान रेसिपी

बच्चों से लेकर बड़े लोगों को कस्टर्ड बेहद पसंद होता है. आप घर पर बिना चीनी वाला फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं. आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर घर पर गाढ़ा और मलाईदार कस्टर्ड बना सकते हैं. ईद के मौके पर आप घर पर मेहमान के लिए कस्टर्ड बना सकते हैं. आइए जानते हैं टेस्टी और हेल्दी कस्टर्ड बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका. 

पहला स्टेप 
सबसे पहले एक कटोरे में एक कप मखाना, आधा कप बादाम और आधा कप काजू लें. इसके बाद इसमें एक कप गुनगुना दूध मिला लें. 

दूसरा स्टेप 
सबसे पहले दूध में केसर मिला दें. केसर मिलाने से कस्टर्ड में खूबसूरत येलो रंग आता है . 

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरा स्टेप 
15 से 20 मिनट तक ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगो कर रख दें. जिससे ड्राई फ्रूट्स सॉफ्ट हो जाएंगे. इस दौरान आप सेब, केला, अनार और अंगूर जैसे फ्रूट को काटकर रख सकते हैं. 

चौथा स्टेप 
मिक्सर में भीगे हुए मखाने, काजू, बादाम, केसर वाला दूध लें. इसके बाद इसे ग्राइंड करके गाढ़ा और मलाईदार पेस्ट बना लें. 

पांचवां स्टेप 
एक बड़े बर्तन में सारे कटे हुए फल, अनार सभी फलों को मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स वाला गाढ़ा क्रीमी पेस्ट मिला दें. 

छठा स्टेप 
अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. गार्निशिंग के लिए आप अनार के दाने और पिस्ता का यूज कर सकती हैं.  

 

About the Author
author img
Shilpa

TAGS

lifestylerecipes

Trending news

'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'