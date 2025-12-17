Advertisement
क्रिसमस पर बनाएं हेल्दी चॉकलेट केक, जानें रेसिपी

क्रिसमस के मौके पर सबसे ज्यादा केक की मांग होती है. मार्केट में मिलने वाले केक में चीनी की मात्रा अधिक होती है. ऐसे में आप घर पर कम चीनी वाला केक बना सकते हैं. 

 

Dec 17, 2025
क्रिसमस पर बनाएं हेल्दी चॉकलेट केक, जानें रेसिपी

क्रिसमस के मौके पर चॉकलेट केक खाना हर किसी को पसंद होता है. लेकिन चीनी की वजह से अधिकतर लोग केक खाने से डरते हैं. क्रिसमस के खास मौके पर आप घर पर हेल्दी चॉकलेट केक बना सकते हैं. आइए जानते हैं चॉकलेट केक की रेसिपी. इस केक में आप चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा आप केक में दही, केला, पीनट बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. 

हेल्दी चॉकलेट केक कैसे बनाने की सामग्री 
1 कप मैदा लें 
2/3 कप कोको पाउडर 
3 पका हुआ केला 
2 कप सादा दही 
1/3 कप शहद
1/2 कप वेजिटेबल तेल या बटर 
1 चम्मच वनीला एसेंस
2 चम्मच पीनट बटर
1 चम्मच बेकिंग सोडा

चॉकलेट केक बनाने की विधि
अवन को 350º F पर प्रीहीट कर लें, ताकि केस अच्छे से बेक हो जाए. अब एक पैन लें इसमें कुकिंग स्प्रे या फिर बटर लगाकर इसे तैयार कर लें. 

इसके बाद ब्लेंडर में पका हुआ केला, सादा दही, शहद, वनीला एसेंस और पीनट बटर डाल दें. इसके बाद सभी मिश्रण को 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड करें. जब यह क्रीमी ना हो जाएं. मिश्रण नेचुरल सॉफ्ट और मीठा होगा. 

तैयार मिश्रण को एक बड़े बाउल में डाल लें. इसके बाद इसमें बटर या फिर वेजिटेबल ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा छानकर बाउल में डाल दें. अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. एक स्मूद बैटर बना लें. 

अब इस बैटर को ग्रीस किए हुए केक पैन में डाल दें. पैन को हल्का सा टैप कर दें ताकि हवा के बुलबुले बाहर निकल जाएं. इसके बाद केक को अवन में रखें. 25 से 30 मिनट तक इसे बेक करें. टूथपिक डालकर चेक कर लें कि केक तैयार है या नहीं अगर बीच में डाली हुई टूथपिक साफ बाहर निकल जाए तो आपका केक तैयार है. 

अब अवन से केक को बाहर निकाल दें. जब केक ठंडा हो जाए को इसे स्लाइस में काटकर सर्व करें. क्रिसमस के मौके पर आप अपने परिवार को हेल्दी केक खिला सकते हैं.  

