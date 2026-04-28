नाश्ते में झटपट बनाएं मक्के के आटे का क्रिस्पी डोसा, ये रही आसान रेसिपी

दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी की लाइफ काफी तेज है. सुबह-सुबह की भागदौड़ में नाश्ता और लंच बनाना इतना आसान नहीं है. ऐसे में ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं. आप मक्के के आटे से टेस्टी और हेल्दी डोसा बना सकते हैं. फाइबर से भरपूर और ग्लूटेन फ्री डोसा आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रख सकता है. मक्के के आटे से डोसा बनाने के लिए आपको दाल-चावल को खमीर उठाने के लिए एक से दो दिन पहले तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी. आप आसानी से मक्के के आटे से डोसा बना सकते हैं. 10 से 15 मिनट में डोसा बनकर तैयार हो जाएगा.

डोसा बनाने का तरीका

डोसा बनाने के लिए सबसे पहले बैटर तैयार कर लें. बैटर बनाने के लिए एक बर्तन में एक कप मक्के का आटा लें. इसमें एक चौथाई गेंहू का आटा लें. इसमें धीरे-धीरे पानी डालें और एक पतला घोल तैयार कर लें. बैटर में गांठ नहीं बननी चाहिए. बैटर का टेक्सचर इतना पतला होना चाहिए कि यह आसानी से चिपक जाए.

इसके बाद इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और अदरक डालें. इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद डोसे के लिए आलू की स्टफिंग तैयार कर लें. इसके लिए एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें सरसों के दाने, जीरा डाल लें. इसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर इसे हल्का भून लें. इसके बाद इसमें हरी मटर, टमाटर डालकर इसे अच्छे से पका लें. जब ये पक जाए तो इसमें आलू डालें. इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करें. इसके बाद इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लें.

अब नॉन स्टिक पैन लें. अब तेल को गर्म करें. इसके बाद तवे प बैटकर डालकर इसे फैला लें. गैस को मीडियम आंच पर रखें. हल्का तेल डालकर डोसे को अच्छे से भून लें. डोसा गोल्डन हो जाए तो समझ लीजिए आपका डोसा बनकर तैयार है.

जब डोसा तैयार हो जाए तो इसमें आलू की स्टफिंग डालें. इसके बाद इसे फोल्ड कर लें. लीजिए आपका डोसा बनकर तैयार है. इसे आप चटनी के साथ सर्व करें.