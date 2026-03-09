Advertisement
बिना पकाए मिनटों में तैयार करें ब्रेकफास्ट, नाश्ते में दही में खाएं ये सफेद चीज

ब्रेकफास्ट के लिए आप हेल्दी ऑप्शन के लिए दही-चूड़ा का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं दही-पोहा बनाने की रेसिपी क्या है. चलिए जानते हैं दही-पोहा खाने के फायदे. 

 

Reported By:  Shilpa|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:31 PM IST
Dahi Chura Recipe: नाश्ते में प्रोटीन का सेवन करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. सुबह ब्रेकफास्ट में हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए. ऐसे में आपको हम सिंपल और हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में बताएंगे जिसे खाने से आपका पेट भर जाएगा. वहीं दिनभर की थकान भी दूर हो जाएगी. आइए जानते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की आसान रेसिपी. 

नाश्ते में खाएं दही चूड़ा 
सुबह नाश्ते के दौरान आप दही चूड़ा यानी (पोहा) खा सकते हैं. सबसे पहले चूड़ा को 1 या 2 पानी से धो लें. इसके बाद इसे थोड़ी देर फूलने के लिए रख दें. इस दौरान पोहा फूलकर मोटा और खिला-खिला हो जाएगा. अब इस चूड़ा को प्लेट में डालें. इसके ऊपर से दही डालें. मिठास के लिए आप इसमें भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को काटकर डाल दें. इसके बाद ऊपर से 4 बादाम, किशमिश, अखरोट, काजू, अंजरी और खजूर के टुकड़ों को डाल दें. स्वाद बढ़ाने के लिए आप गुड़ के टुकड़ों को डाल दें. 10 मिनट में आपका ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है. 

दही चूड़ा खाने के फायदे 
सुबह नाश्ते में दही चूड़ा खाना बेहद फायदेमंद होता है. यह ब्रेकफास्ट ऑयल फ्री है. पोहा में कार्बोहाइड्रेट होता है. दही में प्रोटीन, विटामिन और हेल्दी फैट्स होते हैं. दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आंतों की हेल्थ के लिए बेहद अच्छा होता है. दही खाने से पाचन भी अच्छा होता है. दिनभर एनर्जेटिक रहने के लिए आप नाश्ते में दही-पोहा खा सकते हैं. बच्चों के लिए दही-चूड़ा एक परफेक्ट नाश्ता हो सकता है.  

