घर पर बनाएं टेस्टी राजस्थानी स्टाइल में कचौरी, जल्दी से नोट कर लें रेसिपी!

राजस्थान की पॉपुलर और चटपटी डिशज कचौरी को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर कुरकुरी कचौरी बनाने की रेसिपी. 

 

Jan 02, 2026, 06:16 PM IST
घर पर बनाएं टेस्टी राजस्थानी स्टाइल में कचौरी, जल्दी से नोट कर लें रेसिपी!

सर्दियों के मौसम में घर पर आप राजस्थान की टेस्टी और चटपटी कचौरी बना सकते हैं. चाय के साथ आप कुरकुरी कचौरी खाना काफी अच्छा लगता है. आप इस घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं राजस्थानी स्टाइल में कचौरी बनाने का आसान तरीका क्या है. 

कचौरी बनाने की सामग्री
2 कप मैदा 
4 बड़े चम्मच तेल 
नमक 
पानी 
दरदरी पीसी हुई मूंग दाल 
2 बड़े चम्मच तेल 
1 छोटा चम्मच जीरा 
1 छोटा चम्मच सौंफ 
छोटा चम्मच हींग 
1 छोटा चम्मच हल्दी 
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर 
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर 
अमचूर पाउडर या नींबू का रस 

कचौरी बनाने का तरीका 
सबसे पहले मैदा में नमक और तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें पानी डालकर मुलायम आटा गूंथ लें. इसके बाद इसमें 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढककर रख दें. 

भरावन तैयार करें 
अब एक पैन में तेल गरम कर लें. इसमें जीरा, सौफ और हींग डालकर, मूंग दाल को हल्का भून लें. अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालें. लास्ट में आप इसमें अमचूर या नींबू का रस मिला सकते हैं. 

अब आटे की लोई लें, उसमें भरावन भर लें. इसके बाद इसके गोल करके कचौरी का आकार दें. इसके बाद गर्म तेल में कचौरी को धीमी आंच पर गोल्डन कलर का फ्राई कर लें. 

कचौरी को धीमी आंच पर ही फ्राई करें ताकि वह अंदर से कुरकुरे बने 
भरावन में मसाले अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं. 
इसके बाद इसे हरी चटनी या इमली के साथ सर्व करें.  

घी वाली कॉफी से करें दिन की शुरुआत, शरीर की इम्युनिटी होगी तेज!

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

