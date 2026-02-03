Advertisement
भूल जाएंगे पुरानी खीर! इस बार ट्राई करें शकरकंद की खीर, नोट कर लें रेसिपी, स्वाद और सेहत का है जबरदस्त कॉम्बीनेशन

Sweet Potato Kheer Recipe: भारत में शुभ मौकों पर बनने वाली पारंपरिक खीर का एक पौष्टिक और अनोखा ऑप्शन 'शकरकंद की खीर' है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने का तरीका और फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:27 PM IST
भूल जाएंगे पुरानी खीर! इस बार ट्राई करें शकरकंद की खीर, नोट कर लें रेसिपी, स्वाद और सेहत का है जबरदस्त कॉम्बीनेशन

Sweet Potato Kheer Recipe: भारत में 'खीर' की एक खास जगह है. इसे शुभ अवसर पर, त्योहारों और खुशी के मौके पर बनाई जाती है. आमतौर पर इसे चावल या सेवई से बनाई जाती है, लेकिन शकरकंद की खीर के बारे में आपने शायद ही सुना होगा. ये एक अनोखा और बेहद पौष्टिक डिश है. शकरकंद न सिर्फ स्वाद में मीठा होता है, बल्कि इसमें कोई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं. खासकर सर्दियों के मौसम में ये खीर बॉडी को गर्माहट देने के साथ-साथ एनर्जी भी देने का काम करती है. 

 

कैसे बनाएं शकरकंद की खीर?
शकरकंद की खीर कम सामग्री के साथ आप आसान तरीके से बना सके हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को अच्छे से धोकर उबाल लें. इसके बाद ठंडा होने पर उसका छिलका उतारकर उसे कद्दूकस या मैश कर लें. अब एक भारी तले की कढ़ाही में दूध को मीडियम फ्लेम पर उबालें. दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब उसमें तैयार शकरकंद डाल दें. इसे लगातार चलाते हुए पकाएं, जिससे दूध तले में लगे नहीं. इसके बाद इसमें स्वादानुसार गुड़ या चीनी मिलाएं. गुड़ डालने से खीर और ज्यादा टेस्टी बन जाती है. लास्ट में इलायटी पाउडर, कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश डालकर कीर को कुछ मिनट तक पकाएं. तैयार होने पर ये खीर गर्म या ठंडी, दोनों ही तरह से परोसी जा सकती है. 

कया हैं शकरकंद की खीर खाने के फायदे?
शकरकंद की खीर स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. शकरकंद में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाती है. इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है और स्किन को हेल्दी रखता है. वहीं जब इसे दूध में मिलाकर खाते हैं तो दूध से मिलने वाला कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और ड्राई फ्रूट्स बॉडी को जरूरी एनर्जी देता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

