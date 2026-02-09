क्या आपने खाया है 'लाल केला'? हेल्दी स्नैकिंग के लिए बेस्ट, सेहत के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं!

Red Banana Benefits: आज के समय में हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे लोग स्नैक्स भी हेल्दी खाना पसंद करते हैं. ऐसे में लोग कुछ ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं, जो नेचुरल हो, एनर्जी दे और शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाए. ऐसे में आपके लिए 'रेड केला' खाना एक बेहदरीन ऑप्शन है. दिखने में ये केला लाल छिलके का होता है, जो हल्का मीठा और पोषण से भरपूर होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको 'रेड केले' के बारे में बताएंगे, कि ये हेल्दी स्नैक के लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है?

क्या है रेड केला?

रेड केला, आम पीले केले से थोड़ा अलग होता है. इसका छिलका लाल या गहरे बैंगनी रंग का होता है और इसका गूदा क्रीमी व हल्का गुलाबी रंग का होता है. पोषक तत्वों से भरपूर इस केले में कई जरूरी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बॉडी को अंदरी से मजबूती देता है. इस खबर में हम आपको रेड केले के फायदे बताएंगे..

इंस्टेंट एनर्जी

रेड केला नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है. इस खाने से बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है. ऐसे में इसे वर्कआउट से पहले या शाम के समय स्नैक के रूप में खाने की सलाह दी जाती है. ये थकान को कम करता है और बॉडी को एक्टिव बनाने में मदद करता है.

बेहतर डाइजेशन

रेड केले में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है. इसे डाइड में शामिल करने से कब्ज, गैस और पेट की दूसरी समस्याओं से राहत मिलती है. हल्का होने के कारण ये पेट पर भारी नहीं पड़ता, इसलिए इसे कभी भी खाया जा सकता है.

हार्ट और इम्युनिटी

पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फल हार्ट हेल्थ और इम्युनिटी बूस्ट करने के लिए बेहद फायदेमंद है. पोटैशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, वहीं एंटीऑक्सीडेंट बॉडी की इम्युनिटी बूस्ट करता है. ऐसे में इसके रोजाना इस्तेमाल से हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.