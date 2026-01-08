Advertisement
रोज चावल खाकर भी नहीं होंगे मोटे, बस जानें सही तरीका!

अधिकतर भारतीय लोग चावल का अधिक सेवन करते हैं. वहीं जैसे ही वजन कम करने की बात आती है तो अधिकतर लोग थाली से चावल को बाहर निकाल देते हैं. क्या आप जानते हैं आप चावल का सेवन करके भी वजन कंट्रोल कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:03 PM IST
भारत में चावल संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. सुबह की खिचड़ी हो या दोपहर का सादा भात, चावल हर उम्र के लोगों के खाने में शामिल रहता है. लेकिन, जैसे ही वजन बढ़ने की बात आती है, सबसे पहले लोग चावल को ही थाली से हटाते हैं. आयुर्वेद में चावल को सात्विक आहार माना गया है. यह शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है और मन को शांत रखता है. पुराने समय में चावल रोज खाया जाता था, लेकिन तब चावल कम प्रोसेस्ड होते थे. वहीं विज्ञान का कहना है कि चावल में फाइबर और प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो वजन को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं.

ब्राउन राइस
ब्राउन राइस में चावल की ऊपरी परत मौजूद रहती है, जिसमें फाइबर, विटामिन बी और मिनरल्स भरपूर होते हैं. जब हम ब्राउन राइस खाते हैं तो यह धीरे-धीरे पचता है. इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती. विज्ञान में इसे लो ग्लाइसेमिक लोड कहा जाता है. यह ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता और न ही शरीर में फैट के रूप में जमा होता है. यह एनर्जी को बढ़ाता है.

रेड राइस
रेड राइस वजन कंट्रोल करने में मददगार माना जाता है. इसका लाल रंग इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होता है. ये तत्व शरीर में सूजन को कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं. जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो शरीर जमा फैट को भी ऊर्जा की तरह इस्तेमाल करने लगता है. आयुर्वेद के अनुसार, रेड राइस रक्त को शुद्ध करने और शरीर की गर्मी को संतुलित रखने में सहायक है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना कम होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लैक राइस
आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही नजरिए से ब्लैक राइस को खास माना जाता है. इसे फॉरबिडन राइस भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने समय में यह सिर्फ खास लोगों के लिए रखा जाता था. ब्लैक राइस में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पेट को भरा रखते हैं. इससे कैलोरी कम होती है और वजन घटाने की प्रक्रिया तेज होती है.

बासमती राइस
बासमती के दाने लंबे होते हैं और इसमें आम सफेद चावल की तुलना में ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है. यह शरीर में शुगर को धीरे रिलीज करता है. आयुर्वेद मानता है कि सही मात्रा में खाया गया सफेद चावल वजन नहीं बढ़ाता, लेकिन इसे दाल, सब्जी और सलाद के साथ लिया जाना चाहिए.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

