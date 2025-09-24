नवरात्रि व्रत में भूख लगे तो बनाएं टेस्टी साबूदाना खिचड़ी, इस आसान रेसिपी से मिनटों में हो जाएगी तैयार
नवरात्रि व्रत में भूख लगे तो बनाएं टेस्टी साबूदाना खिचड़ी, इस आसान रेसिपी से मिनटों में हो जाएगी तैयार

Sabudana Khichdi: साबूदाने की खिचड़ी बनाना बेहद आसान है. खासकर व्रत के समय में इसे खाया जाता है, टेस्टी होने के साथ-साथ यह हेल्दी भी होती है. इस खबर में हम आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:00 AM IST
नवरात्रि व्रत में भूख लगे तो बनाएं टेस्टी साबूदाना खिचड़ी, इस आसान रेसिपी से मिनटों में हो जाएगी तैयार

Sabudana Khichdi Recipe: नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस दौरान लोग मां दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं. कई लोग तो नौ दिनों का भी व्रत रखते हैं. ऐसे में एक चीज बड़े चाव से खाई जाती है, जो है साबूदाने की खिचड़ी, जो कि व्रत के दौरान पेट भरने से लेकर पूरे दिन एनर्जी देने का भी काम करता है. सेहत के साथ-साथ साबूदाना स्वाद में भी बेहद फायदेमंद होता है. हालांकि कई लोगों को इसकी रेसिपी नहीं मालूम होती है. अगर आप भी उन लोगों के में हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको साबूदाने की खिचड़ी बनाने की रेसिपी बताएंगे. 

 

साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए जरूरी सामग्री
इस बनाना काफी आसान है और ये कम समय में ही बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है- 1 कप साबूदाना (6-7 घंटे भिगोया हुआ), कटे हुए 2 उबले आलू, बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च, 1/4 कप मूंगफली, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 से 2 चम्मच घी, करी पत्ता, बारी कटा हरा धनिया, नींबू का रस स्वाद अनुसार.

कैसे भिगाए साबूदाना
साबूदाने की खिचड़ी बनाने से पहले इसे अच्छे से फूलाना जरूरी है, ताकि खिचड़ी सॉफ्ट और चिपचिपी न बने. इसे भिगोने के लिए एक कप साबूदाना को अच्छे से धो लें, जिससे इसका स्टार्ट निकल जाए. इसके बाद इसे आधे कप पानी में 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दें. अगर आसानी से दाना दब रह है, तो साबूदाना अच्छे से बनने के लिए तैयार है.  

 

साबूदाने की खिचड़ी बनाने का तरीका
साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा डालें. अब इसमें हरी मिर्च और करी पत्ता डालें, इसके बाद इन दोनों को हल्का भून लें. फिर इसमें मूंगफली डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद आलू डालकर 2 मिनट तक भूनें. अब भीगा हुआ साबूदाना मिला लें, ऊपर से स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिलाएं. अब स्लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट इसे पकाएं. ध्यान रखें कि साबूदाना चिपके नहीं. अब लास्ट में गैस को बंद करके ऊपर से नींबू का रस और हरा धनिया डाल दें. 

