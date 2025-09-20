नवरात्रि में व्रत में खाएं ये टेस्टी साबुदाने का चील, जानें रेसिपी
Advertisement
trendingNow12929858
Hindi Newsफूड

नवरात्रि में व्रत में खाएं ये टेस्टी साबुदाने का चील, जानें रेसिपी

Navratri 2025 Vrat Recipe: नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखना आसान नहीं होता है. व्रत के दौरान फलाहार करना होता है. नवरात्रि व्रत के दौरान आप साबुदाने के चीले का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं साबुदाने का चीला कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि में व्रत में खाएं ये टेस्टी साबुदाने का चील, जानें रेसिपी

Navratri 2025 Vrat Recipe: नवरात्रि के 9 दिनों लोग मां दूर्गा के 9 स्वरुप की पूजा करते हैं. इस दौरान अधिकतर लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं. 9 दिनों तक घरों में सात्विक खाना खाते हैं. नवरात्रि के 9 दिनों तक प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना होता है. नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत के दौरान साबुदाने का चीला बना सकते हैं. आइए जानते हैं साबुदाना चीला बनाने का तरीका. 

साबुदाने का चीला सामग्री 
आधा कप साबुदाना लें
आधा कप समा का चावल 
एक उबला हुआ आलू 
हरी मिर्च
अदरक का टुकड़ा 
दही का चम्मच 
सेंधा नमक 
पानी 
जीरा 
काली मिर्च पाउडर 
देसी घी 

साबुदाना चीला बनाने की रेसिपी 
गैस ऑन करके पैन को गर्म कर लें. अब इस पैन में साबुदाना डालकर इसे रोस्ट कर लें. 
धीमी आंच पर इसे रोस्ट करें. इसके बाद इसमें समां के चावल भी डाल दें.1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लें. 
दो मिनट भूनने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और साबुदाना और चावल को ठंडा होने दें. 
अब चावल और साबुदाना को मिक्सी में डालकर पीस लें. 
अब इस आटे में उबला हुआ आलू, सेंधा नमक, दही और पानी डालकर पेस्ट बना लें. 
अब बैटर को 10 मिटन के लिए रख दें. 
अब बैटर में जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च और अदरक डालकर मिक्स कर डाल दें. 
अब डोसा तवा गर्म कर लें.इसके बाद बैटर को तवा पर डालकर चीला बना लें. 
लीजिए आपका चीला बनकर तैयार है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

इसे भी पढ़ें:  वीकेंड पर गरमा-गरम घर पर बनाएं क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े, स्वाद चखकर तारीफ करते नहीं थकेंगे घरवाले 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleRecipe

Trending news

कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
मोदी-ट्रंप की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B visa fee hike
मोदी-ट्रंप की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
Donald Trump
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
;