नवरात्रि में व्रत में खाएं ये टेस्टी साबुदाने का चील, जानें रेसिपी

Navratri 2025 Vrat Recipe: नवरात्रि के 9 दिनों लोग मां दूर्गा के 9 स्वरुप की पूजा करते हैं. इस दौरान अधिकतर लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं. 9 दिनों तक घरों में सात्विक खाना खाते हैं. नवरात्रि के 9 दिनों तक प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना होता है. नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत के दौरान साबुदाने का चीला बना सकते हैं. आइए जानते हैं साबुदाना चीला बनाने का तरीका.

साबुदाने का चीला सामग्री

आधा कप साबुदाना लें

आधा कप समा का चावल

एक उबला हुआ आलू

हरी मिर्च

अदरक का टुकड़ा

दही का चम्मच

सेंधा नमक

पानी

जीरा

काली मिर्च पाउडर

देसी घी

साबुदाना चीला बनाने की रेसिपी

गैस ऑन करके पैन को गर्म कर लें. अब इस पैन में साबुदाना डालकर इसे रोस्ट कर लें.

धीमी आंच पर इसे रोस्ट करें. इसके बाद इसमें समां के चावल भी डाल दें.1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लें.

दो मिनट भूनने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और साबुदाना और चावल को ठंडा होने दें.

अब चावल और साबुदाना को मिक्सी में डालकर पीस लें.

अब इस आटे में उबला हुआ आलू, सेंधा नमक, दही और पानी डालकर पेस्ट बना लें.

अब बैटर को 10 मिटन के लिए रख दें.

अब बैटर में जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च और अदरक डालकर मिक्स कर डाल दें.

अब डोसा तवा गर्म कर लें.इसके बाद बैटर को तवा पर डालकर चीला बना लें.

लीजिए आपका चीला बनकर तैयार है.

