50 साल में तगड़ी फिटनेस, लेकिन बटाटा वड़ा पर धड़कता है शिल्पा शेट्टी का दिल, घर पर कैसे बनाएं ये रेसेपी

Shilpa Shetty Favourite Batata Vada Recipe: शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार की जाती हैं. 50 साल की उम्र में भी वो एक्सरसाइज के लिए भरपूर वक्त निकालती हैं, साथ ही स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका दिल मुंबई की एक खास डिश पर धड़कता है जिसका नाम है, बटाटा वड़ा. पिछले दिनों उन्होंने इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. अगर आपको भी घर पर ये डिश तैयार करनी है तो रेसेपी जरूर नोट कर लें.

बटाटा वड़ा बनाने के तरीके

मुंबई की गलियों में घूमते हुए अगर किसी स्नैक की सबसे ज़्यादा खुशबू मोह लेती है, तो वो है बटाटा वड़ा. बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम मसालेदार आलू की स्टफिंग वाला ये वड़ा भारत की आर्थिक राजधानी का पसंदीदा स्ट्रीट फूड है. इसे पाव के साथ खाया जाए तो ये ‘वड़ा पाव’ बन जाता है, जो मुंबई की पहचान बन चुका है. आइए जानते हैं, कैसे घर पर बनाएं असली मुंबई स्पेशल बटाटा वड़ा.

जरूरी सामग्री (4-5 लोगों के लिए)

स्टफिंग के लिए

उबले आलू - 4 से 5 मिडियम साइज के

हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी)

अदरक - 1 इंच (कसा हुआ)

लहसुन - 4 से 5 कलियां (कूटी हुई)

राई (सरसों के दाने) - आधा छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर - चौथाई छोटा चम्मच

हरा धनिया - 2 बड़े चम्मच (कटा हुआ)

नींबू रस - 1 छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

तेल - 1 बड़ा चम्मच (भूनने के लिए)

बेसन बैटर के लिए

बेसन - 1 कप

हल्दी पाउडर - चौथाई छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर - आधा छोटा चम्मच

अजवाइन - चौथाई छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

पानी - जरूरत के हिसाब

तेल - तलने के लिए

बनाने का तरीका

1. स्टफिंग तैयार करें

कड़ाही में तेल गरम करें. उसमें राई डालें और तड़कने दें. फिर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर एक मिनट भूनें. अब हल्दी और उबले हुए आलू डालें. अच्छे से मैश करें और नमक व नींबू रस डालें. आखिर में हरा धनिया मिलाएं और गैस बंद कर दें. ठंडा होने पर छोटे-छोटे गोल बॉल्स बना लें.

2. बैटर तैयार करें

एक बर्तन में बेसन, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन और नमक मिलाएं. पानी डालकर गाढ़ा, चिकना घोल तैयार करें ताकि वड़े आसानी से लपेटे जा सकें.

3. तलने का प्रसोस

कढ़ाई में तेल गर्म करें. हर आलू बॉल को बेसन बैटर में डुबोकर गर्म तेल में डालें. मिडियम फ्लेम पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें.

4. सर्व करें

गरमा-गरम बटाटा वड़ा को हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी या पाव के साथ सर्व करें. ऊपर से तली हुई हरी मिर्च रख दें, ताकि मुंबई वाला असली स्वाद मिले.

जरूरी टिप्स

1. बेसन के घोल में थोड़ा चावल का आटा मिलाने से वड़ा और भी कुरकुरा बनता है.

2. तलते वक्त आंच न ज्यादा तेज रखें, न बहुत धीमी.

3. चाहें तो आलू मिक्सचर में थोड़ा कटा प्याज या सूखी मेथी डाल सकते हैं, इससे स्वाद और बढ़ जाता है.