कॉफी में घी मिलाकर पीने से हो सकता है नुकसान, जानें इस कॉम्बिनेशन के साइड इफेक्ट्स
कॉफी में घी मिलाकर पीने से हो सकता है नुकसान, जानें इस कॉम्बिनेशन के साइड इफेक्ट्स

Coffee with Ghee Side Effects कुछ लोग कॉफी में घी मिलाकर पीते हैं. घी और कॉफी को एक साथ पीने से सेहत को नुकसान भी हो सकता है. आइए जानते हैं घी और कॉफी को एक साथ पीने से क्या-क्या समस्या हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:56 PM IST
कॉफी में घी मिलाकर पीने से हो सकता है नुकसान, जानें इस कॉम्बिनेशन के साइड इफेक्ट्स

Coffee with Ghee Side Effects आजकल अधिकतर लोग कॉफी का सेवन करते हैं. कॉफी पीने से शरीर को रिलैक्स मिलता है. कुछ लोगों को डार्क कॉफी पसंद होती है वहीं कुछ लोगों को दूध वाली कॉफी पसंद आती है. वहीं कुछ लोग कॉफी में घी डालकर पीना पसंद करते हैं. कॉफी में घी डालकर पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. आइए जानते हैं कॉफी में घी मिलाकर पीने से होने वाले नुकसान. 

बढ़ता वजन 
कॉफी में घी डालकर लगातार पीने सने शरीर का वजन बढ़ सकता है. अगर आप रोजाना कॉफी में घी मिलाकर पी रहे हैं तो शरीर में एस्क्ट्रा कैलोरी बढ़ रही है, जिस वजह से वजन बढ़ सकता है. 

ब्लड प्रेशर 
जिन लोगों को ब्लड प्रेशर कम होता है उन्हें कॉफी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. अगर आप रोजाना कॉफी में घी डालकर पीते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसलिए रोजाना कॉफी और घी का सेवन करने से बचना चाहिए. 

शुगर लेवल 
कॉफी और घी को साथ में मिलाकर पीने से शुगर लेवल बढ़ सकता है. जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है अगर वह कॉफी में घी मिलाकर पीते हैं तो शुगर बढ़ सकता है. ऐसे में कॉफी और घी को एक साथ मिलाकर पीने से बचना चाहिए. 

कोलेस्ट्रॉल 
अगर आप कॉफी और घी को मिलाकर पीते हैं तो इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. ज्यादा कप कॉफी और घी पीने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ सकती है. वहीं ज्यादा मात्रा में कॉफी और घी पीने से हार्टबीट की समस्या बढ़ सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

