Advertisement
trendingNow13108367
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के लिए बनाएं ये केक, जाने सिंपल रेसिपी


वैलेंटाइन डे किसी भी कपल के लिए बेहद खास होता है. इस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं. वैलेंटाइन डे को खास बनाने के लिए आप पार्टनर के लिए सिंपल केक बना सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के लिए बनाएं ये केक, जाने सिंपल रेसिपी

वैलेंटाइन डे प्यार के पल को सेलिब्रेट करने का बड़ा दिन होता है. इस दिन पार्टनर अपने प्यार का इजहार करते हैं. ऐसे में वैलेंटाइन डे के लिए दिन आप घर पर केक बनाकर इस प्यार भरे दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं सिंपल केक बनाने की रेसिपी. 

स्पॉन्ज केक 
वैलेंटाइन डे पर आप घर पर सिंपल स्पॉन्ज केक बना सकते हैं. केक बनाने के लिए एक बाउल में मैदा, कोका पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लें और इसे छान लें. दूसरे बाउल में चीनी और बटर को अच्छे से मिला लें. इसके बाद इसमें दूध और वनीला एसेंड डालें.सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब ओवन को 180 डिग्री पर इसे प्री हिट करें. इसके बाद 30 मिनट तक केक को बेक करें. लीजिए आपका सिंपल केक बनकर तैयार है. 

चॉकलेट केक 
वैलेटाइन डे पर आप चॉकलेट केक बना सकते हैं. आप सिंपल केक को बना लें. सिंपल केक बनने पर चॉकलेट की लेयर केक पर लगाएं. फिर केक को स्ट्रॉबेरी से सजाए. लीजिए आपका केक बनकर तैयार है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिनी कप केक 
आज के समय में लोग सेहत का ध्यान रखते हैं ऐसे में केक खाना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है. ऐसे में आप घर पर छोटे और क्यूट कप केक्स बना सकते हैं. क्यूट कप केक्स बनाने के लिए मैदा, कोको पाउडर, चीनी और दही लें. इन सबकों मिक्स करके बैटर बना लें. अब इस बैटर को केक मोड में डालकर 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव में बेक कर लें. आप स्ट्रॉबेरी या क्रीम चीज से केक को सजा सकते हैं. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylefood

Trending news

'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
India Egypt relation
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज