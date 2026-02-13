वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के लिए बनाएं ये केक, जाने सिंपल रेसिपी

वैलेंटाइन डे प्यार के पल को सेलिब्रेट करने का बड़ा दिन होता है. इस दिन पार्टनर अपने प्यार का इजहार करते हैं. ऐसे में वैलेंटाइन डे के लिए दिन आप घर पर केक बनाकर इस प्यार भरे दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं सिंपल केक बनाने की रेसिपी.

स्पॉन्ज केक

वैलेंटाइन डे पर आप घर पर सिंपल स्पॉन्ज केक बना सकते हैं. केक बनाने के लिए एक बाउल में मैदा, कोका पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लें और इसे छान लें. दूसरे बाउल में चीनी और बटर को अच्छे से मिला लें. इसके बाद इसमें दूध और वनीला एसेंड डालें.सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब ओवन को 180 डिग्री पर इसे प्री हिट करें. इसके बाद 30 मिनट तक केक को बेक करें. लीजिए आपका सिंपल केक बनकर तैयार है.

चॉकलेट केक

वैलेटाइन डे पर आप चॉकलेट केक बना सकते हैं. आप सिंपल केक को बना लें. सिंपल केक बनने पर चॉकलेट की लेयर केक पर लगाएं. फिर केक को स्ट्रॉबेरी से सजाए. लीजिए आपका केक बनकर तैयार है.

मिनी कप केक

आज के समय में लोग सेहत का ध्यान रखते हैं ऐसे में केक खाना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है. ऐसे में आप घर पर छोटे और क्यूट कप केक्स बना सकते हैं. क्यूट कप केक्स बनाने के लिए मैदा, कोको पाउडर, चीनी और दही लें. इन सबकों मिक्स करके बैटर बना लें. अब इस बैटर को केक मोड में डालकर 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव में बेक कर लें. आप स्ट्रॉबेरी या क्रीम चीज से केक को सजा सकते हैं.