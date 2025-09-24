सिंघाड़े के हलवे से दुर्गा मां को लगाएं भोग, इस आसान रेसिपी से बनाएं ये टेस्टी व्रत डिश

How to Make Singhara Halwa for Bhog: नवरात्रि की शुरुआती हो गई है. इस दौरान लोग मां दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं, जिसमें तरह-तरह का व्रत का खाना बनाया जाता है. इन्हीं में से एक है सिंघाड़े के आटे का हलवा. सिंघाड़ा एक पोषण से भरपूर फल है, जिसे सूखाकर उसका आटा तैयार किया जाता है. खासतौर पर इसका आटा व्रत के दिनों में ही खाया जाता है और इससे बना हलका स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है. इस खबर में हम आपको सिंघाड़े का हलवा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

सिंघाड़े के हलवे की सामग्री

सिंघाड़े का हलवा बनाना बेहद आसान है और इसे कम सामान से भी बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है- 1 कप सिंघाड़े का आटा, 4 बड़ी चम्मच देसी घी, 3/4 कप चीनी, 2 कप पानी, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश जैसे ड्राय फ्रूट्स.

घी में भूनें आटा

इस बनाने के लिए एक मोटे तले की कढ़ाई लें. इसमें घी गर्म करें. जब घी हल्का गर्म हो जाए, तो उसमें सिंघाड़े का आटा डालें और स्लो आंच पर लगाकर चलाते हुए भूनें. इसके बाद जब आटा हल्का सुनहरा रंग का हो जाए और इससे खुशबू आने लगे, तब आप समझ जाएं कि आटा भुन गया है. इसे करने में आपको लगभग 7 से 8 मिनट का समय लग सकता है.

पानी और चीनी डालें

इसके बाद कढ़ाई में धीरे-धीरे पानी डालें और तुरंत चलाते रहें, जिससे इसमें गांठे न पड़ें. इसके बाद चीनी डालकर मीडियम फ्लेम कर दें. इसके बाद हलवे को पकने दें, पकने के बाद हलवा गाढ़ा होकर कढ़ाई छोड़ने लगेगा. इसमें आपको 5 से 6 मिनट का समय लग सकता है. लास्ट में इसमें इलायची पाउडर मिला लें. हलवा के तैयार होने के बाद, उसे बाउल में निकालें और ऊपर से कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश मिला लें.