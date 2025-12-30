Advertisement
trendingNow13058473
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

सोहा अली खान की फिटनेस का राज! मिनटों में बनाया ये हेल्दी ग्रीन जूस, वीडियो शेयर तर फैंस को बताई रेसिपी

Soha Ali Khan Fitness Secret: सोहा अली खान ने हाल ही में एक वीडियो शेयर की. वीडियो में वे ग्रीन जूस बनाना सीखा रही हैं, जिसे वे अपनी फिटनेस का राज मानती हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोहा अली खान की फिटनेस का राज! मिनटों में बनाया ये हेल्दी ग्रीन जूस, वीडियो शेयर तर फैंस को बताई रेसिपी

Green Juice Recipe: एक्ट्रेस सोहा अली खान अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देती हैं. ऐसे में वे सेहत और फिटनेस से जुड़े कई पोस्ट सोशल मीडिया पर करती रहती है. ऐसा ही एक वीडियों उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें वे ग्रीन जूस बनाती नजर आ रही हैं. पोस्ट में सोहा ने इसे 'न्यू ईयर का तोहफा' बताया. ये जूस डाइड्रेशन, हाइड्रेशन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर है, जो पाचन, हार्मोन बैलेंस और एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.

 

सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो
सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए हेल्दी जूस की रेसिपी भी बताई. उन्होंने बताया कि यह रेसिपी न सिर्फ हेल्दी है बल्कि घर पर आसानी से बनाई जा सकती है. इसके लिए गाजर, खीरा, अजवाइन, चिया सीड्स, ड्रैगन फ्रूट, अदरक, धनिया, मूंग अंकुर और ग्रीन्स लें और सभी को ब्लेंड करके पी लें. सोहा ने सलाह दी कि धीरे-धीरे शुरू करें और शरीर की सुनें.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैप्शन में लिखी ये बात
अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा. जैसा कि वादा किया था, यह रहा ग्रीन जूस जो मैं ज्यादातर सुबह पीती हूं. यह कोई हार्ड डिटॉक्स जूस नहीं है. यह आपको हेल्दी बनाएगा, इसे रोजाना पीएं. यह हाइड्रेशन, फाइबर, मिनरल्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो शरीर को वह काम करने में मदद करते हैं जो उसे पहले से ही पता है. यह जूस पाचन सुधारने, हार्मोन बैलेंस रखने और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है. खासकर जब भारीपन या सुस्ती महसूस हो, तब यह और भी कारगर है." अभिनेत्री सोहा ने बताया कि इसे आमतौर पर वह नाश्ते के बाद और लंच से पहले पीती हैं.

 

हेल्दी ग्रीन जूस की रेसिपी
यही नहीं, सोहा अली ने फैंस को हेल्दी ग्रीन जूस की रेसिपी भी बताई, जो बेहद साधारण और पौष्टिक है. इसके लिए गाजर, खीरा, दो डंठल अजवाइन, आधा कप नारियल पानी, आधा चम्मच चिया सीड्स (रात भर भिगोए हुए), एक छोटा टुकड़ा ड्रैगन फ्रूट (क्यूब्स में कटा हुआ), ताजा कसा हुआ अदरक, मुट्ठी भर धनिया पत्ती, एक मुट्ठी मूंग दाल के अंकुर (हल्के से स्टीम किए हुए) और एक मुट्ठी बेबी ग्रीन्स लें.

 

ऐसे बनाते हैं ग्रीन जूस
उन्होंने बताया कि इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है. सभी सामग्री को ब्लेंडर में डालकर चिकना होने तक ब्लेंड करें. अगर पतला जूस पसंद हो तो थोड़ा और नारियल पानी मिला लें. सोहा ने फैंस को सलाह दी कि धीरे-धीरे शुरू करें और सामग्री में बदलाव करते रहें। यह जूस विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होने से इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है.

सोहा अली खान एक्टिंग के साथ ही फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर योग, वर्कआउट और डाइट टिप्स शेयर करती रहती हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

soha ali khan fitness secretgreen juice recipe

Trending news

श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
bengal elections
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर