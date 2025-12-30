सोहा अली खान की फिटनेस का राज! मिनटों में बनाया ये हेल्दी ग्रीन जूस, वीडियो शेयर तर फैंस को बताई रेसिपी

Green Juice Recipe: एक्ट्रेस सोहा अली खान अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देती हैं. ऐसे में वे सेहत और फिटनेस से जुड़े कई पोस्ट सोशल मीडिया पर करती रहती है. ऐसा ही एक वीडियों उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें वे ग्रीन जूस बनाती नजर आ रही हैं. पोस्ट में सोहा ने इसे 'न्यू ईयर का तोहफा' बताया. ये जूस डाइड्रेशन, हाइड्रेशन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर है, जो पाचन, हार्मोन बैलेंस और एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.

सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो

सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए हेल्दी जूस की रेसिपी भी बताई. उन्होंने बताया कि यह रेसिपी न सिर्फ हेल्दी है बल्कि घर पर आसानी से बनाई जा सकती है. इसके लिए गाजर, खीरा, अजवाइन, चिया सीड्स, ड्रैगन फ्रूट, अदरक, धनिया, मूंग अंकुर और ग्रीन्स लें और सभी को ब्लेंड करके पी लें. सोहा ने सलाह दी कि धीरे-धीरे शुरू करें और शरीर की सुनें.

कैप्शन में लिखी ये बात

अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा. जैसा कि वादा किया था, यह रहा ग्रीन जूस जो मैं ज्यादातर सुबह पीती हूं. यह कोई हार्ड डिटॉक्स जूस नहीं है. यह आपको हेल्दी बनाएगा, इसे रोजाना पीएं. यह हाइड्रेशन, फाइबर, मिनरल्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो शरीर को वह काम करने में मदद करते हैं जो उसे पहले से ही पता है. यह जूस पाचन सुधारने, हार्मोन बैलेंस रखने और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है. खासकर जब भारीपन या सुस्ती महसूस हो, तब यह और भी कारगर है." अभिनेत्री सोहा ने बताया कि इसे आमतौर पर वह नाश्ते के बाद और लंच से पहले पीती हैं.

हेल्दी ग्रीन जूस की रेसिपी

यही नहीं, सोहा अली ने फैंस को हेल्दी ग्रीन जूस की रेसिपी भी बताई, जो बेहद साधारण और पौष्टिक है. इसके लिए गाजर, खीरा, दो डंठल अजवाइन, आधा कप नारियल पानी, आधा चम्मच चिया सीड्स (रात भर भिगोए हुए), एक छोटा टुकड़ा ड्रैगन फ्रूट (क्यूब्स में कटा हुआ), ताजा कसा हुआ अदरक, मुट्ठी भर धनिया पत्ती, एक मुट्ठी मूंग दाल के अंकुर (हल्के से स्टीम किए हुए) और एक मुट्ठी बेबी ग्रीन्स लें.

ऐसे बनाते हैं ग्रीन जूस

उन्होंने बताया कि इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है. सभी सामग्री को ब्लेंडर में डालकर चिकना होने तक ब्लेंड करें. अगर पतला जूस पसंद हो तो थोड़ा और नारियल पानी मिला लें. सोहा ने फैंस को सलाह दी कि धीरे-धीरे शुरू करें और सामग्री में बदलाव करते रहें। यह जूस विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होने से इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है.

सोहा अली खान एक्टिंग के साथ ही फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर योग, वर्कआउट और डाइट टिप्स शेयर करती रहती हैं.

