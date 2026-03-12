कम तेल में झटपट बनाएं लाल मिर्च का भरवा अचार, नोट कर लें ये सिंपल रेसिपी

अधिकतर भारतीय लोग खाने के साथ अचार खाना पसंद करते हैं. कुछ लोगों को अचार के बिना खाना अधूरा लगता है. ऐसे में आप घर में टेस्टी भरवा लाल मिर्च का अचार बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी
Trending Photos
अचार किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा सकता है. अधिकतर भारतीय लोग अपने खाने में अचार को शामिल करते हैं. अचार के बिना खाना अधूरा सा लगता है. ऐसे में आप भी लाल मिर्च का भरवां अचार बना सकते हैं. घर पर कम तेल में आप आसानी से टेस्टी अचार बना सकते हैं. लाल मिर्च का भरवा अचार आप दाल-चावल, पराठा और रोटी के साथ खा सकते हैं. आइए जानते हैं लाल मिर्च का भरवा अचार कैसे बनाएं.
लाल मिर्च का भरवां अचार बनाने के लिए जरूरी चीजें
500 ग्राम लाल मिर्च
एक छोटी कटोरी पीली सरसों पाउडर
एक कटोरी भुना हुआ धनिया पाउडर
हाफ कटोरी हल्दी पाउडर
हाफ कटोरी भुना हुआ जीरा पाउडर
हाफ कटोरी भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर
एक कटोरी भुना और दरदरा पिसा हुआ पंच फोरन
एक चम्मच हींग
100 ग्राम अमचूर पाउडर
1 कटोरी सरसों का तेल
नमक
एक चम्मच अजवाइन मंगरैला
एक चम्मच सौंफ
स्टेप 01
सबसे पहले लाल मिर्च को धो लें. इसके बाद इसे हवा में फैलाकर रख दीजिए, ताकि मिर्च में मौजूद नमी कम हो जाएय
स्टेप 02
अब मिर्च में चीरा लगाकर मिर्च के अंदर के बीजों को निकालकर पीस लें.
स्टेप 03
अब एक बर्तन में सारे मसालों को निकालकर इसे अच्छे से मिला लें.
स्टेप 04
अब तेल, नमक, मिर्च के पिसे हुए बीजों को निकाल लें. सभी चीजों को आपस में मिक्स कर लीजिए.
स्टेप 05
मसाले के मिश्रण को मिर्चों में भर लें. अब सभी मिर्चों को तेल में डुबोकर साफ कर लें. फिर इसे सूखे बर्तन में रख दें.
स्टेप 06
मिर्चों पर अब बचे हुए तेल को डाल दें. इसके बाद ढक्कन को बंद कर दीजिए. इसके बाद मिर्च को एक हफ्ते तक धूप में रख दें. एक हफ्ते बाद आपका होममेड लाल मिर्च का भरवां अचार बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा.