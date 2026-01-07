Advertisement
सब्जियों को स्टीम करना या उबलना, सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर, 90% लोग करते हैं ये गलती!

Steaming Vs Boiling Vegetables: लंबे समय तक हेल्दी रहने के लिए उबली हुई सब्जी खाने की सलाह देते हैं वहीं हेल्दी रहने के लिए सब्जियों को स्टीम करना चाहिए या उबालना चाहिए. आइए जानते हैं सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:02 PM IST
सब्जियों को स्टीम करना या उबलना, सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर, 90% लोग करते हैं ये गलती!

तेल में पकाने की बजाए उबालकर सब्जी खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. माना जाता है कि सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि शरीर को इम्यूनिटी से बचाते हैं. अधिकतर लोगों को सब्जी खाने का सही तरीका नहीं पता है. सब्जी को उबालकर खाना चाहिए या फिर स्टीम करके, आइए जानते हैं सेहत के लिए क्या ज्यादा  बेहतर है. 

सब्जियों को स्टीम करने के फायदे 
स्टीमिंग की गई सब्जियां सीधे पानी में नहीं डुबतीं हैं इससे विटामिन सी, फोलेट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व सुरक्षित ही रहते हैं. 

पालक, गाजर, ब्रोकली जैसी सब्जियों को स्टीम करने से इनके रंग और स्वाद में कोई असर नहीं पड़ता है जिस वजह से स्टीम की गुई सब्जियों को खाना आसान हो जाता है. 

स्टीम की गई सब्जियां हल्की होती है जो कि पाचन तंत्र को मजबूत करती है. स्टीम की गई सब्जियों को पाचने में पाचन तंत्र को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. 

सब्जी को उबालते समय अक्सर लोग करते हैं ये गलतियां 
सब्जी को पानी में डालकर उबालने से सब्जियों के पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं. अधिकतर लो सब्जी को उबालने के बाद पानी को फेंक देते हैं ऐसे में सब्जियों को पोषक तत्व पानी के साथ फिंक जाते हैं. 

ज्यादा देर तक उबालना 
सब्जियों को पानी में ज्यादा देर तक उबालने से सब्जी में मौजूद सारे विटामिन्स खत्म हो जाते हैं. ऐसे में सब्जियों में पोषक तत्व नहीं बचते हैं. 

बिना ढक्कर पकाना 
अधिकतर लोग बिना ढक्कन के ही सब्जियों को पानी में उबालते हैं जिस वजह से सब्जियों के पोषक तत्व भाप में उड़ जाते हैं. 

इन टिप्स का करें इस्तेमाल 
अगर स्टीमर नहीं है तो आप छलनी की मदद से सब्जियों को भाप में पका सकते हैं. 
सब्जियों को ज्यादा देर तक ना पकाएं 
अगर आप सब्जियों को उबाल रहे हैं तो उस पानी को सूप, दाल या ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं. 
धीमी आंच पर सब्जियों को पकाने से उनका पोषण सुरक्षित बचा रहता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

health tipslifestyle

