देसी स्टाइल से बनाएं 'बथुआ रायता', मांग-मांग कर खाएंगे लोग; नोट कर लें रेसिपी

Bathua Raita Recipe: आयरन और कैल्शियम से भरपूर बथुआ का रायता सर्दियों के लिए बेहद पौष्टिक ऑप्शन है, जो स्वाद के साथ-साथ डाइजेशन सिस्टम को भी दुरुस्त रखता है. दही और बथुआ, हल्का होने के साथ-साथ पचने में भी अच्छा होता है. वहीं इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:17 PM IST
Bathua Raita Recipe: बथुआ सर्दियों में मिलने वाली हरी पत्तेदार सब्जी है. पोषक तत्वों से भरपूर बथुए में आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. बथुआ से कई तरह से टेस्टी डिश बनाए जाते हैं. उनमें से बथुआ रायता भी है, जब हम बथुआ को दही के साथ मिलाया जाता है, तो ये स्वाद के साथ-साथ डाइजेशन के लिए भी बेहद फायदेमंद है. बथुआ रायता हल्का, पौष्टिक होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे..

 

बथुआ रायता बनाने की सामग्री
बथुआ रायता बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती. इसे बनाने के लिए 1 कप ताजा पत्ते अलग किए हुआ बथुआ, 1 कप ताजा दही, 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 चुटकी काला मिर्च, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया ले लें. इसे बनाने से पहले बथुआ को अच्छी तरह से धो लें, जिससे मिट्टी या गंदगी पूरी तरह निकल जाए. इसके बाद इसे उबाल लें और ठंडा होने पर हल्का सा निचोड़ कर बारीक काट लें. 

बथुआ रायता बनाने की आसान रेसिपी
अब एक कटोरे में दही को अच्छी तरह फेंट लें, जिससे दही एकदम चिकना हो जाए. अब उबला और कटा हुआ बथुआ इसमें डालें. इसके बाद नमक, भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं. ऊपर से हरा धनिया डालें. अगर आपको थोड़ा चटपटा स्वाद पसंद है, इसमें आप बारीक कटी हरी मिर्च भी मिला सकते हैं. तैयार बथुआ रायता को कुछ देर फ्रिज में रख दें, इससे इसका स्वाद और भी निखर जाता है.

 

बथुआ रायता खाने के फायदे
आपको बता दें, स्वाद के साथ-साथ ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. ये डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या से आराम दिलाता है. इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होता है, इसलिए खून की कमी को दूर करने में मददगार है. वहीं दही पेट को ठंडक देता है और बथुआ शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकलाने में मददगार है. इसलिए सर्दियों में इसे खाना बेहद फायदेमंद है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

bathua raita recipeStep by step Bathua Raita

