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गर्मियों में पेट रहेगा कूल और LPG गैस की होगी बचत, बस दही से बना लें ये डिश

गर्मियों के मौसम में ज्यादा मसालेदार और ऑयली भोजन का सेवन करने से अक्सर पेट से जुड़ी समस्या रहती है. ऐसे में आप पेट को ठंडा रखने के लिए आप दही से ये डिश बना सकते हैं. इससे ना केवल पेट ठंडा रहेगा, बल्कि गैस की भी बचत होगी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:38 PM IST
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दही की रेसिपी
दही की रेसिपी

गर्मियों के मौसम में तला हुआ और मसालेदार भोजन करने का मन नहीं करता है. इस मौसम में अधिकतर लोग पेट ठंडा खने वाला भोजन करना पसंद करते हैं. वहीं इन दिनों देश में LPG गैस को लेकर संकट देखने को मिल रहा है. ऐसे में आप दही से ये डिश बना सकते हैं. इससे ना केवल पेट ठंड रहेगा बल्कि गैस की भी बचत होगी. आइए जानते हैं दही से बनने वाली आसान रेसिपी. 

पुदीना जीरा दही 

दही में भुना हुआ जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ है पुदीना, काला नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. पुदीना जीरा दही आपके पाचन को सुधारने में मदद करेगा. वहीं इसका सेवन करने से पेट की गैस और जलन की समस्या भी कम होगी. 

दही-खीरा 

गैस की बचत और पेट को ठंडा रखने के लिए आप खीरा दही खा सकते हैं. दही में कद्दूकस खीरा मिला दें. इसके बाद इसमें काला नमक, जीरा पाउडर और धनिया पत्ते डाल दें. इसके बाद इसे मिक्स कर लें. स्वाद बढ़ाने  लिए आप इसमें करी पत्ता का तड़का भी लगा सकते हैं. 

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(ये भी पढ़ें- चटर पटर खाने का है मन तो घर पर बनाएं कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड Tteok-bokki)

फल और दही 

शरीर को हाइड्रेशन के लिए आप फ्रूट योगर्ट का सेवन कर सकते हैं. दही में आप सेब, केला, आम जैसे फल मिलाकर खा सकते हैं. ठंडी दही में ताजा फल मिलाकर खाना ना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. दरअसल दही और फल दोनों ही गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. दही की इस डिश को बनाने के लिए गैस भी खर्च नहीं होगा. 

लहसुन और दही 

दही में नमक और काली मिर्च पाउडर मिला लें. इसके बाद तेल या घी में लहसुन और राई का तड़का लगाकर दही पर डाल दें. लहसुन वाला दही स्वाद में बेहद बढ़िया लगता है. पाचन तंत्र के लिए भी दही अच्छा माना जाता है. 

दही मसाला छाछ 

दही की मदद से आप छाछ बना सकते हैं. दही में पानी डालकर छाछ बना लें. इसके बाद इसमें भुना जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ता, धनिया और नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें. लीजिए आपका मसाला छाछ बनकर तैयार है. छाछ को पीने से पाचन भी तेजा होता है वहीं गर्मी में लू से बचाता है. 

(ये भी पढ़ें-गर्मियों में बिजली हो गई गुल, तो खुद को ठंडा-ठंडा रखने के लिए अपनाएं ये देसी तरीके)

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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