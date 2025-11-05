Advertisement
बच्चों के लिए घर पर बनाएं इमली की कैंडी, जानें इसे बनाने का आसान तरीका

इमली की कैंडी बच्चे से लेकर बड़े लोगों को पसंद आता है. लेकिन आजकल मार्केट में केमिकल युक्त इमली की कैंडी मिलती हैं. ऐसे में आप घर पर केमिकल फ्री इमली की कैंडी बना सकते हैं. चलिए जानते हैं इमली कैंडी की रेसिपी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:00 AM IST
बच्चों के लिए घर पर बनाएं इमली की कैंडी, जानें इसे बनाने का आसान तरीका

इमली कैंडी स्वाद में बहुत अच्छी लगती है. इमली की कैंडी हर किसी ने जरूर खाई होगी. बच्चों से लेकर बड़े लोगों को इमली की कैंडी काफी पसंद होती है. खट्टे-मीठे स्वाद वाली इमली की कैंडी को आप घर पर आसानी से बना सकती हैं. आइए जानते हैं इमली कैंडी की कैसे बनाएं. 

सामग्री 
250 ग्राम इमली बीज निकालकर 
150 ग्राम गुड़ कद्दूकस किया 
2 चम्मच चीनी 
1 चम्मच काला नमक 
आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर 
1 चम्मच जीरा पाउडर 
तेल 

इमली की कैंडी बनाने का तरीका 
सबसे पहले इमली को हल्के गुनगुने पानी में भिगो दें. 15 मिनट बाद जब इमली नरम हो जाए तो इमली के सारे बीज निकाल दें. 
अब इमली को मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इसमें गुड़, चीनी, काला नमक, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे पीस लें. 
अब इस मिश्रण को एक पैन में डाल दें. इसके बाद इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं. पेस्ट को गाढ़ा करने तक पकाएं. 
अब मिश्रण को ठंडा होने दें. इसके बाद हाथों में तेल लगाएं. फिर मिश्रण लें इसमें छोटे-छोटे गोले बनाएं. 
इसके बाद इसे प्लेट में रखकर हवा में सुखा दें. इसके बाद इसे एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें. 

इमली खाने के फायदे 
इमली खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है वहीं इमली खान से भूख भी बढ़ती है
कैंडी में मौजूद गुड़ शरीर में गर्माहट और ऊर्जा देता है.  

ठंड में घर पर मिनटों में बनाएं मूली का चटपटा अचार, बढ़ जाएगा खाने का जायका

