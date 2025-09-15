ब्रेकफास्ट चाहिए हेल्दी, लेकिन टेस्ट भी रहे उम्दा, तो घर में झटपट बना लें ओट्स इडली
ब्रेकफास्ट चाहिए हेल्दी, लेकिन टेस्ट भी रहे उम्दा, तो घर में झटपट बना लें ओट्स इडली

अगर आप डेली ब्रेकफास्ट में कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो ओट्स इडली जरूर बनाएं. ये न सिर्फ आपकी हेल्थ को फिट रखेगी बल्कि स्वाद के मामले में भी किसी से कम नहीं होगी.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:53 AM IST
ब्रेकफास्ट चाहिए हेल्दी, लेकिन टेस्ट भी रहे उम्दा, तो घर में झटपट बना लें ओट्स इडली

Oats Idli Recipe: सुबह का नाश्ता हेल्दी हो तो दिनभर बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक रहती है. लेकिन अक्सर हेल्दी ब्रेकफास्ट सुनते ही लोगों के दिमाग में फीके और बेस्वाद खाने का ख्याल आने लगता है. अगर आप भी यही सोचते हैं तो अब ऐसा बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि ओट्स से बनी इडली न सिर्फ हल्की और डाइजेस्टिव है बल्कि टेस्ट में भी लाजवाब होती है. ये साउथ इंडियन इडली का हेल्दी वर्जन है, जिसे आप बिना ज्यादा मेहनत के घर पर झटपट बना सकते हैं.

क्यों है ओट्स इडली स्पेशल?
ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं और वजन घटाने से लेकर शुगर कंट्रोल तक में मददगार हैं. वहीं दही और सब्जियों का इस्तेमाल इसे और भी पौष्टिक बना देता है. इसमें तेल बहुत कम लगता है, इसलिए ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए परफेक्ट ब्रेकफास्ट है. साथ ही, ये पेट को लंबे टाइम तक भरा रखती है जिससे बार-बार भूख नहीं लगती.

ओट्स इडली बनाने की आसान रेसिपी

जरूरी सामग्री

-1 कप ओट्स
-आधा कप सूजी
-1 कप दही
-1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी
-1 गाजर कद्दूकस की हुई
-थोड़ी हरी मटर
-करी पत्ता और हरा धनिया
-आधा चम्मच राई
-आधा चम्मच बेकिंग सोडा
-नमक (स्वादानुसार)
-1 चम्मच तेल

बनाने का तरीका

सबसे पहले ओट्स को हल्का भूनकर पीस लें और पाउडर बना लें. फिर एक बाउल में ओट्स पाउडर, सूजी और दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, गाजर, मटर, करी पत्ता और हरा धनिया डालें, साथ ही स्वादानुसार नमक भी मिलाएं.

इसके बाद बैटर को 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी और ओट्स फूल जाएं. अब इडली स्टीमर तैयार करें और प्लेट्स को हल्का सा तेल लगाकर ग्रीस कर लें. फिर बैटर में बेकिंग सोडा डालकर हल्का मिक्स करें और तुरंत इडली प्लेट्स में डालें और इसे 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम करें. आखिर पकी हुई इडली को नारियल चटनी और सांभर के साथ प्लेट में सर्व करें.

हेल्दी ब्रेकफास्ट का बेस्ट ऑप्शन
ओट्स इडली उन लोगों के लिए वरदान है जो सुबह जल्दी-जल्दी ऑफिस या कॉलेज के लिए निकलते हैं. ये झटपट बनने के साथ-साथ पेट पर भारी भी नहीं लगती. बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसे पसंद करेगा. अगर आप डाइट पर हैं तो ये और भी बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और न्यूट्रिशन ज्यादा होता है.

;