35 के बाद कर रही हैं बेबी प्लानिंग, इन चीजों को खाने से फर्टिलिटी हो सकती है बूस्ट!

आज के समय में करियर, पढ़ाई और लेट शादी की वजह से लड़कियां बेबी प्लानिंग लेट करती हैं. प्रेग्नेंसी प्लानिंग करना हर किसी का निजी फैसला है. 35 साल के बाद प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:35 PM IST
आज के समय में महिलां कई वजह से लेट शादी करती हैं. 35 साल की उम्र के बाद नेचुरल कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है. आप डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करके नेचुरली प्रेग्नेंसी कंसीव कर सकते हैं. हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव कर फर्टिलिटी की मजबूत बनाते हैं. चलिए जानते हैं एग क्वालिटी और फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए. 

नट्स और सीड्स 
लेट प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप नट्स और सीड्स को खा सकते हैं. नट्स और सीड्स में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है. आप अपने दिन की शुरुआत भीगे हुए नट्स से कर सकते हैं. फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए अखरोट और बादाम का सेवन कर सकते हैं. 

बेरीज
बेरीज में एंटी-ऑक्सीडेंट, विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि बेरीज का सेवन करने से हार्मोन्स बैलेंस करते हैं. बेरीज खाने से एग क्वालिटी में सुधार आता है. अगर आप लेट प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप डाइट में बेरीज को एड कर सकते हैं. 

फलियां और दाल 
दाल और फलियों में प्रोटीन, फाइबर समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. दाल और फलियों में पाया जाने वाला प्रोटीन एग क्वालिटी में सुधार आता है. इसके अलावा ये फर्टिलिटी बूस्ट करने में मददगार है. फलियां और दाल का पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है जो कि हार्मोनल बैलेंस करता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

