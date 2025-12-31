सर्दियों में आपके ये फेवरेट फूड्स बढ़ा सकते हैं हार्ट अटैक का रिस्क, डॉक्टर से जानें इससे बचाव का उपाय

ठंड के मौसम में खानपान में बदलाव आ जाता है. सर्दियों में अधिकतर घरों में पराठे, गाजर का हलवा और डिफरेंट-डिफरेंट मिठाइयों का सेवन किया जाता है. ठंड के मौसम में भूख भी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में अधिकतर लोग इस मौसम में ऑयली चीजों का सेवन करते हैं. इन फूड्स का सेवन करने से हार्ट और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है. आकाश हेल्थकेयर कार्डियोलॉजी डॉ. आशीष अग्रवाल से जानते हैं कैसे सर्दियों में गलत खानपान से हार्ट अटैक और ब्लड शुगर का रिस्क बढ़ सकता है.

ज्यादा घी-तेल का सेवन

सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए अधिकतर लोग घी और तेल का अधिक सेवन करने लगते हैं. जैसे गाजर का हलवा, तिल की पट्टी, मिठाई, आदि इस आदत का आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऑयली फूड्स का सेवन करने से हार्ट और मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है. डॉक्टर के अनुसार घी और तेल का का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए. सर्दियों में इनका सेवन करना हार्ट के लिए खतरनाक हो सकता है.

हार्ट अटैक का रिस्क

सर्दियों में सैचुरेटेड फैट का अधिक सेवन करने से फैट धमनियों में जमा होकर नसों को संकरा कर देता है जिस वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डायबिटीज

ज्यादा मात्रा में मिठाई और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है दरअसल ठंड में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. जिस वजह से शरीर शुगर को यूज नहीं कर पाता है ऐसे में अचनाक शरीर में शुगर स्पाइक हो सकता है. सर्दियों में ब्लड शुगर अचानक बढ़ना आम है, क्योंकि अधिकतर लोग खानपान में ढील देते हैं वहीं एक्सरसाइज भी कम करते हैं.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा

डॉक्टर के अनुसार सर्दियों में गलत खानपान का सीधा असर कोलेस्ट्रॉल लेवल पर पड़ता है. घी, मक्खन, क्रीम और ऑयली फूड्स का सेवन करने से LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. वहीं इस मौसम में लोग फाइबर और सलाद का कम सेवन करते हैं जिस वजह से HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल पर बुरा असर पड़ता है.

बैलेंस डाइट

सर्दियों के मौसम में बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए. इस मौसम में मिठाई की जगह फल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं. सर्दियों के मौसम में हल्की एक्सरसाइज करें. इसके अलावा समय पर समय कोलेस्ट्रॉल और शुगर की जांच कराएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.