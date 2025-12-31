Advertisement
trendingNow13059745
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

सर्दियों में आपके ये फेवरेट फूड्स बढ़ा सकते हैं हार्ट अटैक का रिस्क, डॉक्टर से जानें इससे बचाव का उपाय

सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग खानपान में ढील बरतने लगते हैं. कार्डियोलॉजी डॉ. आशीष अग्रवाल से जानते हैं डाइट में बदलाव करने से हार्ट हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 31, 2025, 05:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में आपके ये फेवरेट फूड्स बढ़ा सकते हैं हार्ट अटैक का रिस्क, डॉक्टर से जानें इससे बचाव का उपाय

ठंड के मौसम में खानपान में बदलाव आ जाता है. सर्दियों में अधिकतर घरों में पराठे, गाजर का हलवा और डिफरेंट-डिफरेंट मिठाइयों का सेवन किया जाता है. ठंड के मौसम में भूख भी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में अधिकतर लोग इस मौसम में ऑयली चीजों का सेवन करते हैं. इन फूड्स का सेवन करने से हार्ट और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है.  आकाश हेल्थकेयर कार्डियोलॉजी डॉ. आशीष अग्रवाल से जानते हैं कैसे सर्दियों में गलत खानपान से हार्ट अटैक और ब्लड शुगर का रिस्क बढ़ सकता है. 

ज्यादा घी-तेल का सेवन 
सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए अधिकतर लोग घी और तेल का अधिक सेवन करने लगते हैं. जैसे गाजर का हलवा, तिल की पट्टी, मिठाई, आदि इस आदत का आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऑयली फूड्स का सेवन करने से हार्ट और मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है. डॉक्टर के अनुसार घी और तेल का का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए. सर्दियों में इनका सेवन करना हार्ट के लिए खतरनाक हो सकता है.

हार्ट अटैक का रिस्क 
सर्दियों में सैचुरेटेड फैट का अधिक सेवन करने से फैट धमनियों में जमा होकर नसों को संकरा कर देता है जिस वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है जो कि हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

डायबिटीज 
ज्यादा मात्रा में मिठाई और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है दरअसल ठंड में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. जिस वजह से शरीर शुगर को यूज नहीं कर पाता है ऐसे में अचनाक शरीर में शुगर स्पाइक हो सकता है. सर्दियों में ब्लड शुगर अचानक बढ़ना आम है, क्योंकि अधिकतर लोग खानपान में ढील देते हैं वहीं एक्सरसाइज भी कम करते हैं. 

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा
डॉक्टर के अनुसार सर्दियों में गलत खानपान का सीधा असर कोलेस्ट्रॉल लेवल पर पड़ता है. घी, मक्खन, क्रीम और ऑयली फूड्स का सेवन करने से LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. वहीं इस मौसम में लोग फाइबर और सलाद का कम सेवन करते हैं जिस वजह से HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल पर बुरा असर पड़ता है. 

बैलेंस डाइट 
सर्दियों के मौसम में बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए. इस मौसम में मिठाई की जगह फल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं. सर्दियों के मौसम में हल्की एक्सरसाइज करें. इसके अलावा समय पर समय कोलेस्ट्रॉल और शुगर की जांच कराएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipsfood

Trending news

दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
pralay missile
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
Nimesulide
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
Karnataka New Year Safety
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान