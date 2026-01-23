Advertisement
मीट-अंडा नहीं खाते हैं? इन शाकाहारी चीजों से दूर करें विटामिन बी 12 कमी

विटामिन बी 12 शरीर के विकास के लिए बेहद जरूरी है. नसों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन बी 12 बेहद जरूरी है. अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इन शाकाहारी फूड्स से विटामिन बी 12 की कमी को दूर कर सकते हैं. 

 

Jan 23, 2026
शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है. शरीर के विकास के लिए विटामिन बी 12 बेहद जरूरी है. आज के समय में अधिकतर लोग विटामिन बी 12 की कमी की समस्या से परेशान हैं. खासकर शाकाहारी लोगों में विटामिन बी 12 की कमी की समस्या देखने को मिलती है. शाकाहारी लोग डाइट में इन फूड्स को शामिल कर सकते हैं. 

दूध 
दूध में विटामिन बी 12 पाया जाता है. शरीर में विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए डाइट में दूध को शामिल कर सकते हैं. रिसर्च के अनुसार दूध में विटामिन बी 12 शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है. 

पनीर 
पनीर में भी विटामिन बी 12 पाया जाता है. विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में पनीर को शामिल कर सकते हैं. विटामिन बी 12 की कमी दूर करने के लिए रोजाना पनीर का सेवन करें. 

दही 
दही में विटामिन बी 12 पाया जाता है.इसके अलावा दही में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि गट हेल्थ के लिए बेहद अच्छा होता है. दही का सेवन करने से डाइजेशन भी अच्छा होता है. विटामिन बी 12 की कमी को कम करने के लिए डाइट में दही को शामिल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

काजू-बादाम से ज्यादा ताकतवर है ये नट, हड्डियों को बना देता है फौलादी! 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

