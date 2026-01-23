मीट-अंडा नहीं खाते हैं? इन शाकाहारी चीजों से दूर करें विटामिन बी 12 कमी

विटामिन बी 12 शरीर के विकास के लिए बेहद जरूरी है. नसों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन बी 12 बेहद जरूरी है. अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इन शाकाहारी फूड्स से विटामिन बी 12 की कमी को दूर कर सकते हैं.
शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है. शरीर के विकास के लिए विटामिन बी 12 बेहद जरूरी है. आज के समय में अधिकतर लोग विटामिन बी 12 की कमी की समस्या से परेशान हैं. खासकर शाकाहारी लोगों में विटामिन बी 12 की कमी की समस्या देखने को मिलती है. शाकाहारी लोग डाइट में इन फूड्स को शामिल कर सकते हैं.
दूध
दूध में विटामिन बी 12 पाया जाता है. शरीर में विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए डाइट में दूध को शामिल कर सकते हैं. रिसर्च के अनुसार दूध में विटामिन बी 12 शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है.
पनीर
पनीर में भी विटामिन बी 12 पाया जाता है. विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में पनीर को शामिल कर सकते हैं. विटामिन बी 12 की कमी दूर करने के लिए रोजाना पनीर का सेवन करें.
दही
दही में विटामिन बी 12 पाया जाता है.इसके अलावा दही में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि गट हेल्थ के लिए बेहद अच्छा होता है. दही का सेवन करने से डाइजेशन भी अच्छा होता है. विटामिन बी 12 की कमी को कम करने के लिए डाइट में दही को शामिल कर सकते हैं.
