बच्चों को लग गई है जंक फूड की लत, करें ये काम... कुछ ही दिनों में खाएंगे हेल्दी फूड्स

आज के समय में अधिकतर माता-पिता इस बात से परेशान हैं कि उनका बच्चा घर का खाना नहीं खाता है. आज के समय में बच्चें जंक फूड्स का सेवन अधिक करते हैं. बच्चे घर का खाना नहीं खाते हैं बल्कि वह जंक फूड्स का सेवन करते हैं. जंक फूड्स स्वाद में टेस्टी होता है लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है. अगर आपके बच्चे को भी जंक फूड्स खाने की लत लग गई है तो आप बच्चों की इस खराब आदतों को सुधा सकते हैं. आइए जानते हैं बच्चों की जंक फूड्स की लत कैसे दूर करें.

सब्जी और फल दिखाएं

बच्चों को टीवी और मोबाइल फोटो में सब्जी और फल के बारे में दिखाएं फल और सब्जी खाने के फायदे के बारे में बताएं, इससे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं. बच्चों को सब्जी और फलों को प्लेट में सजाकर दें, शुरुआत में आपके बच्चे फल और सब्जियां नहीं खाएंगे लेकिन धीरे-धीरे खाना शुरू कर देंगे.

रोटी वाला पिज्जा

आज के समय में बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद होता है, ऐसे में आप बच्चों के लिए घर पर रोटी वाला पिज्जा बना सकते हैं. आप पिज्जा सॉस को रोटी पर लगाएं. फिर इसमें चीज, सब्जियां डालकर माइक्रोवेव में पका कर बच्चों को दें. बच्चे रोटी वाला पिज्जा खाना शुरू कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

घर से स्नैक्स करें बाहर

अगर आपके घर में अनहेल्दी स्नैक्स रखें रहते हैं तो उसे घर से बाहर कर दें. दरअसल बच्चों को सामने स्नैक्स नजर आएंगे तो वह खाने के लिए स्नैक्स ही लेंगे. अगर बच्चे लगातार कुछ दिनों तक स्नैक्स का सेवन नहीं करेंगे तो वह स्नैक्स खाना खुद ही भूल जाएंगे. धीरे-धीरे घर का खाना शुरू कर देंगे.

अंडा या चीला

बच्चों को अंडा और चीला पसंद आता है. आप बच्चों को नाश्ते में चीला और अंडा खिला सकते हैं. बच्चों को अंडे का ऑमलेट या फिर ब्रेड के साथ अंडा खिला सकते हैं. इसके अलावा आप बच्चों के लिए बेसन का चीला भी बना सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.