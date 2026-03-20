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घर पर बनाएं टमाटर का चटपटा अचार, जानें आसान रेसिपी

टमाटर का इस्तेमाल अधिकतर लोग सलाद के रूप में करते हैं. क्या आप जानते हैं टमाटर से बना अचार आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा. आप घर पर आसानी से टमाटर का अचार बना सकते हैं. आइए जानते हैं टमाटर अचार की रेसिपी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:56 PM IST
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घर पर बनाएं टमाटर का चटपटा अचार, जानें आसान रेसिपी

अचार के बारे में जब में नाम लेते हैं तो लोगों के जेहन में आम का अचार, मिर्च का अचार आदि का ख्याल आता है. अचार खाने से पराठे का स्वाद बढ़ जाता है. क्या आपने टमाटर के अचार के बारे में सुना है. आपको एक बार टमाटर का अचार जरूर ट्राई करना चाहिए. टमाटर का टेस्टी अचार हर किसी को पसंद आएगा. टमाटर का अचार बनाना बहुत ही आसान है. आइए जानते हैं अचार बनाने की आसान रेसिपी क्या है. 

अचार बनाने की सामग्री 
500 ग्राम लाल पके हुए टमाटर 
आधा कप सरसों का तेल 
इमसी का पल्प 
राई 
मेथी दाना 
लाल मिर्च पाउडर 
हल्दी पाउडर 
नमक 
लहसुन की 10 से 12 कलियां 
तड़के लिए राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग 

बनाने की विधि 
सबसे पहले एक कड़ाही में तेल डालकर गरम कर लें, इसके बाद इसमें टमाटर को काट कर डाल दें. इसके बाद इसमें नमक डालें. फिर इसे ढककर पका लें. टमाटर पूरी तरह गल जाए और पानी सूख जाए तो समझ लीजिए आपके टमाटर तैयार है. 

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इसके बाद टमाटर में इमली का पल्प डालें और फिर इस मिश्रण को 5 मिनट तक पकाएं. जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैंस बंद कर दें. 

अब ठंडे टमाटर के पेस्ट में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पिसी हुई राई को मिलाएं. 

अब एक छोटी कड़ाही में बचा हुआ सरसों का तेल डालकर गर्म कर लें. अब इस तेल में मेथी दाना, राई, हींग, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता डाल दें. लास्ट में लहसुन डालकर इसे भून लें. 

अब इस तड़के में टमाटर का मिश्रण डाल दें. इसके बाद इसे अच्छे से मिला लें. लीजिए आपका टमाटर का अचार बनकर तैयार है.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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