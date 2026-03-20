घर पर बनाएं टमाटर का चटपटा अचार, जानें आसान रेसिपी

अचार के बारे में जब में नाम लेते हैं तो लोगों के जेहन में आम का अचार, मिर्च का अचार आदि का ख्याल आता है. अचार खाने से पराठे का स्वाद बढ़ जाता है. क्या आपने टमाटर के अचार के बारे में सुना है. आपको एक बार टमाटर का अचार जरूर ट्राई करना चाहिए. टमाटर का टेस्टी अचार हर किसी को पसंद आएगा. टमाटर का अचार बनाना बहुत ही आसान है. आइए जानते हैं अचार बनाने की आसान रेसिपी क्या है.

अचार बनाने की सामग्री

500 ग्राम लाल पके हुए टमाटर

आधा कप सरसों का तेल

इमसी का पल्प

राई

मेथी दाना

लाल मिर्च पाउडर

हल्दी पाउडर

नमक

लहसुन की 10 से 12 कलियां

तड़के लिए राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग

बनाने की विधि

सबसे पहले एक कड़ाही में तेल डालकर गरम कर लें, इसके बाद इसमें टमाटर को काट कर डाल दें. इसके बाद इसमें नमक डालें. फिर इसे ढककर पका लें. टमाटर पूरी तरह गल जाए और पानी सूख जाए तो समझ लीजिए आपके टमाटर तैयार है.

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इसके बाद टमाटर में इमली का पल्प डालें और फिर इस मिश्रण को 5 मिनट तक पकाएं. जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैंस बंद कर दें.

अब ठंडे टमाटर के पेस्ट में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पिसी हुई राई को मिलाएं.

अब एक छोटी कड़ाही में बचा हुआ सरसों का तेल डालकर गर्म कर लें. अब इस तेल में मेथी दाना, राई, हींग, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता डाल दें. लास्ट में लहसुन डालकर इसे भून लें.

अब इस तड़के में टमाटर का मिश्रण डाल दें. इसके बाद इसे अच्छे से मिला लें. लीजिए आपका टमाटर का अचार बनकर तैयार है.