Advertisement
trendingNow13120338
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

'दही आलू तड़का', ट्राई करें ये जायकेदार रेसिपी; उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले!

Dahi Aloo Tadka: अगर आप रोज की वहीं सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं, तो आप घर पर ढाबा स्टाइल दही आलू तड़का बना सकते हैं. ये डिश बनाने में आसान होता है और स्वाद में भी बेहद फायदेमंद होता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'दही आलू तड़का', ट्राई करें ये जायकेदार रेसिपी; उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले!

Dahi Aloo Tadka Recipes: अक्सर दोपहर या रात के खाने में हम वही पुरानी सब्जियां खाकर बोर हो जाते हैं. ऐसे में हर व्यक्ति कुछ नया और चटपटा ट्राई करना चाहते हैं, तो 'दही आलू तड़का' एक बेहतरीन ऑप्शन है. ये डिश न केवल बनाने में आसान है, बल्कि इसका टेस्ट भी किसी ढाबे की स्पेशल सब्जी से कम नहीं होता. दही की खटास और आलू का सोंधापन मिलकर इसे एक लाजवाब कॉम्बो बनाते हैं. इस खबर में हम आपको दही आलू तड़का बनाने के आसान रेसिपी बताएंगे, जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. 

दही आलू तड़का सामग्री की तैयारी
दही आलू तड़का बनाने के लिए सबसे पहले आपको मीडियम साइज के आलू लेने चाहिए. इन्हें उबाल लें और छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक बर्तन में ताजा दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें, जिससे उसमें कोई गांठ न रहे. ध्यान रहे कि दही बहुत ज्यादा खट्टा न हो. वहीं मसालों के लिए आपको हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला चाहिए. साथ ही बारीक कटा हुई हरी मिर्च और हरा धनिया स्वाद को और बढ़ा देंगे. 

आलू को करें फ्राई
दही आलू तड़का बनाने के लिए सबसे पहले आलू को फ्राई करें. एक कड़ाही में थोड़ा तेल या घी गर्म करें. इसमें उबले हुए आलू के टुकड़े डालें और उन्हें सुनहरा होने तक फ्राई करें. इसके बाद जब आलू थोड़े कुरकुरे हो जाएं, तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें. आलू को पहले फ्राई करने से सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और खाते समय इनका स्वाद और बढ़ जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दही और मसालों का मिश्रण बनाएं
दही आलू तड़का की असली ताकत उसके दही बनाने के तरीके में है. फेंटे हुए दही हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर मिला दें. अब उस कड़ाही में थोड़ा और तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और राई का तड़का लगाएं. इसके बाद गैस की आंच को बिल्कुल स्लो कर दें या बंद कर दें. इसके बाद दही वाला मिश्रण कड़ाही में डालें, इसे लगातार चलाते रहे, जिससे दही फटे नहीं. फिर जब मसाले तेल छोड़ने लगें, तब इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल दें. 

फाइनल तड़का लगाएं
सब्जी को 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दें, जिससे आलू दही और मसालों को सोख लें. इसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें नमक कसूरी मेथी डालें. आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Dahi Aloo TadkaIndian Recipes

Trending news

राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
Punjab
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी PRAHAAR करेगी आतंकवाद का जड़ से खात्मा, क्या है CBRNED?
MHA
देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी PRAHAAR करेगी आतंकवाद का जड़ से खात्मा, क्या है CBRNED?
सेशेल्स के उपराष्ट्रपति ने किया NBCC मुख्यालय का दौरा, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा
Seychelles
सेशेल्स के उपराष्ट्रपति ने किया NBCC मुख्यालय का दौरा, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा
एकतरफा इश्क के जुनून में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
Punjab news
एकतरफा इश्क के जुनून में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
Sir
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
Vijay
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे