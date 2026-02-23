'दही आलू तड़का', ट्राई करें ये जायकेदार रेसिपी; उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले!

Dahi Aloo Tadka Recipes: अक्सर दोपहर या रात के खाने में हम वही पुरानी सब्जियां खाकर बोर हो जाते हैं. ऐसे में हर व्यक्ति कुछ नया और चटपटा ट्राई करना चाहते हैं, तो 'दही आलू तड़का' एक बेहतरीन ऑप्शन है. ये डिश न केवल बनाने में आसान है, बल्कि इसका टेस्ट भी किसी ढाबे की स्पेशल सब्जी से कम नहीं होता. दही की खटास और आलू का सोंधापन मिलकर इसे एक लाजवाब कॉम्बो बनाते हैं. इस खबर में हम आपको दही आलू तड़का बनाने के आसान रेसिपी बताएंगे, जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

दही आलू तड़का सामग्री की तैयारी

दही आलू तड़का बनाने के लिए सबसे पहले आपको मीडियम साइज के आलू लेने चाहिए. इन्हें उबाल लें और छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक बर्तन में ताजा दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें, जिससे उसमें कोई गांठ न रहे. ध्यान रहे कि दही बहुत ज्यादा खट्टा न हो. वहीं मसालों के लिए आपको हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला चाहिए. साथ ही बारीक कटा हुई हरी मिर्च और हरा धनिया स्वाद को और बढ़ा देंगे.

आलू को करें फ्राई

दही आलू तड़का बनाने के लिए सबसे पहले आलू को फ्राई करें. एक कड़ाही में थोड़ा तेल या घी गर्म करें. इसमें उबले हुए आलू के टुकड़े डालें और उन्हें सुनहरा होने तक फ्राई करें. इसके बाद जब आलू थोड़े कुरकुरे हो जाएं, तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें. आलू को पहले फ्राई करने से सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और खाते समय इनका स्वाद और बढ़ जाता है.

दही और मसालों का मिश्रण बनाएं

दही आलू तड़का की असली ताकत उसके दही बनाने के तरीके में है. फेंटे हुए दही हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर मिला दें. अब उस कड़ाही में थोड़ा और तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और राई का तड़का लगाएं. इसके बाद गैस की आंच को बिल्कुल स्लो कर दें या बंद कर दें. इसके बाद दही वाला मिश्रण कड़ाही में डालें, इसे लगातार चलाते रहे, जिससे दही फटे नहीं. फिर जब मसाले तेल छोड़ने लगें, तब इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल दें.

फाइनल तड़का लगाएं

सब्जी को 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दें, जिससे आलू दही और मसालों को सोख लें. इसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें नमक कसूरी मेथी डालें. आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं.