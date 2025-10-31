सर्दियों में वीकेंड को खास बनाने के लिए ट्राई करें गुजराती की ये 5 फेमस डिश, खाते ही आ जाएगा मजा!

Gujarati Famous Dishes: वीकेंड को खास बनाने के लिए कई तरह-तरह के तरीकों को अपनाते हैं. गुजराती लोग खाने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं. आपको बता दें वहां पर काफी सारी ऐसी अलग-अलग डिशेज होती हैं, जिसको खाकर आपका मन और पेट काफी ज्यादा खुश हो जाएगा. सर्दियों का मौसम आ गया है और लोगों को गर्माहट देने वाली चीजें काफी ज्यादा पसंद आती हैं. गुजराती डिश दुनियाभर में काफी ज्यादा मशहूर होती है. अगर आप भी वीकेंड को खास बनाने के लिए कुछ हटके खाना चाहते हैं, तो आप कुछ गुजराती फेमस डिश को ट्राई कर सकते हैं.



वीकेंड को खास बनाने के लिए ट्राई करें गुजराती की फेमस डिश



1. ढोकला

अगर आप वीकेंड को खास बनाना चाहते हैं, आप नाश्ते में घर पर ढोकला बनाकर खा सकते हैं. ये डिश गुजरात में काफी ज्यादा खाई जाती है और लोग भी पसंद करते हैं. ढोकला सर्दी में आपको हमेशा ताजगी और हल्केपन का एहसास दिलाएगा.



2. खांडवी

खांडवी खाना गुजारत के साथ-साथ और भी कई लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको आप घर पर भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. आपको बता दें ये एक पतली और मुलायम डिश है. सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने के लि इसको खा सकते हैं.



3. थेपला

अगर आपको सर्दियों में कुछ यूनिक खाने का मन है, तो आप थेपला बनाकर खा सकते हैं. इसको आप चाहे तो हरी सब्जी के साथ में भी खा सकते हैं.



4. उंधियू

उंधियू को आप नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं. सर्दियों में गुजराती लोग इसको खाना खूब पसंद करते हैं. शरीर के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.



5. गुजराती हांडवो

अगर आप अपने दिन को खास बनाना चाहती हैं, तो आप गुजराती हांडवो को बनाकर खा सकते हैं. आपको इसको दही या हरी चटनी के साथ में मिलाकर खा सकते हैं.



