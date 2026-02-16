Advertisement
कुकर में बन जाएगा दानेदार घी, बस डालें ये 1 चीज

how to make ghee at home: आप घर पर कुकर में आसानी से घी बना सकते हैं. कुकर में 10 मिनट में आप देसी घी बना सकते हैं. चलिए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं घी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 16, 2026, 06:25 PM IST
कुकर में बन जाएगा दानेदार घी, बस डालें ये 1 चीज

मार्केट में इन दिनों देसी घी में मिलावट मिलती हैं. मिलावटी घी से बेहतर घर का घी अच्छा माना जाता है. आज के समय में कुछ लोग थोड़ी-थड़ी मलाई फ्रिज में स्टोर करके हफ्तेभर में मलाई से घी निकाल सकते हैं. घर में घी बनाने में घंटों लग जाते हैं. घर में घी बनाना बहुत झंझट भरा काम है जिस वजह से अधिकतर लोग घी नहीं बनाते हैं, लेकिन आप इस ट्रिक की मदद से फटाफट घर में घी बना सकते हैं. आप घर पर प्रेशर कुकर में फटाफट मलाई से घी बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर घी कैसे बनाएं. 

प्रेशर कुकर में बनाएं दानेदार घी 
फ्रीजर में स्टोर की हुई मलाई को बाहर निकाल कर 3 से 4 घंटे तक निकाल दें. इससे मलाई पिघलकर जाएगी. इसके बाद मलाई में थोड़ा सा नमक मिला दें. आधा चम्मच नमक मिला दें. इसके बाद आधा नींबू लेकर मलाई में निचोड़ दें. 

मलाई में नींबू मिलाने के बाद 2 मिनट तक इसे छोड़ दें. इससे घी बिल्कुल दानेदार बनेगा. वहीं घी का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा. अब मलाई को प्रेशर कुकर में डालें. आप 5 लीटर वाले कुकर का इस्तेमाल करें ताकि मलाई बाहर नहीं निकलेगी. 

मलाई में आप चुटकी भर हल्दी पाउडर मिला दें. इससे देसी घी का रंग काफी अच्छा आता है. ज्यादा हल्दी ना डालें इससे घी में खुशबू आएगी. 

अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें, इसके बाद कुकर में 2 सीटियां लगा दें. घी बनकर रेडी हो जाएगा. घी और मावा को छानकर अलग कर लें. घी में निकले मावा से आप मिठाइयां बना सकते हैं. अगर ज्यादा घी चाहिए तो मावा को पका लें. घी छानकर किसी कांच के बर्तन कर स्टोर कर लें. 

