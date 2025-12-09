Advertisement
Hindi News

Vitamin B12 की कमी दूर कर देंगी ये पत्तियां, शरीर के रग-रग में भर जाएगी ताकत!

विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में इन पत्तियों को शामिल कर सकते हैं. इन पत्तियों का सेवन करने से विटामिन बी 12 की कमी को दूर किया जा सकता है. 

Dec 09, 2025, 05:52 PM IST
शरीर के विकास के लिए विटामिन्स बेहद जरूरी है. विटामिन्स की कमी से शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है. खासकर विटामिन बी 12 शरीर के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन बी 12 की कमी से नसें कमजोर हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी होने से शरीर में झुनझुनी की समस्या हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में इन पत्तियों को शामिल कर सकते हैं. 

पालक 
पालक में ना केवल आयरन बल्कि विटामिन बी 12 भी पाया जाता है. पालक का सेवन करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पालक का सेवन करने से आयरन और फोलेट की कमी नहीं होती है. पालक का सेवन करने से थकान और सुस्ती दूर होती है वहीं शरीर को एनर्जी मिलती है. 

सरसों के पत्ते 
सरसों का साग न केवल स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. सरसों के साग में विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है. वहीं सरसों के साग का सेवन करने से विटामिन बी 12 की कमी दूर होती है. विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में विटामिन बी 12 को शामिल कर सकते हैं. 

करी पत्ता 
विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप करी पत्ता का सेवन कर सकते हैं. करी पत्ता का इस्तेमाल दाल और सब्जी में तड़का लगाने के लिए किया जाता है, क्या आप जानते हैं करी पत्ता में विटामिन बी 12 पाया जाता है. विटामिन बी 12 के अलावा करी पत्ता में फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

