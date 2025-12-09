Vitamin B12 की कमी दूर कर देंगी ये पत्तियां, शरीर के रग-रग में भर जाएगी ताकत!

शरीर के विकास के लिए विटामिन्स बेहद जरूरी है. विटामिन्स की कमी से शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है. खासकर विटामिन बी 12 शरीर के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन बी 12 की कमी से नसें कमजोर हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी होने से शरीर में झुनझुनी की समस्या हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में इन पत्तियों को शामिल कर सकते हैं.

पालक

पालक में ना केवल आयरन बल्कि विटामिन बी 12 भी पाया जाता है. पालक का सेवन करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पालक का सेवन करने से आयरन और फोलेट की कमी नहीं होती है. पालक का सेवन करने से थकान और सुस्ती दूर होती है वहीं शरीर को एनर्जी मिलती है.

सरसों के पत्ते

सरसों का साग न केवल स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. सरसों के साग में विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है. वहीं सरसों के साग का सेवन करने से विटामिन बी 12 की कमी दूर होती है. विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में विटामिन बी 12 को शामिल कर सकते हैं.

करी पत्ता

विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप करी पत्ता का सेवन कर सकते हैं. करी पत्ता का इस्तेमाल दाल और सब्जी में तड़का लगाने के लिए किया जाता है, क्या आप जानते हैं करी पत्ता में विटामिन बी 12 पाया जाता है. विटामिन बी 12 के अलावा करी पत्ता में फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है.

